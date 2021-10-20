Організатори зазначають, що шоу-програма поєднає кращі номери за всю історію гурту. Тож на відвідувачів чекає феєрія режисури, свято музики та грандіозної атмосфери.
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Нове шоу Freedom Jazz girls
Вибухові концерти запальних джазеток Freedom Jazz girls band завжди збирали аншлаги. І цього разу вони зібрали найкращі номери у шоу "Кабаре". Режисеркою театралізованого дійства є неперевершена Олена Коляденко.
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Музичне кабаре вже готує для своїх глядачів сюрпризи. Будуть запальні номери з улюбленими авторськими піснями та світовими хітами.
Джаз-кабаре – це наша невід'ємна частина, наша візитна картка, як і звичка дивувати нашого улюбленого глядача. Це і фрагменти з легендарних світових мюзиклів у фірмовій музичної обгортці від Freedom jazz girls band, і міні-спектакль, наповнений тонким жіночим гумором, вишуканим звучанням і неповторним шармом, і світові танцювальні хіти, від яких просто неможливо всидіти на місці!,
– поділилися Freedom jazz girls band.
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