Музеї, що розкажуть більше про край

Один з перших музеїв України – Краєзнавчий музей

Чернівецький обласний краєзнавчий музей, заснований ще у 1863 році, сьогодні налічує понад 115 тисяч експонатів! Серед них стародруки, панське вбрання, зброя опришків, нумізматична колекція з 3 тисяч монет та багато інших пам'яток багатокультурного міста.