Чернівецький обласний краєзнавчий музей, заснований ще у 1863 році, сьогодні налічує понад 115 тисяч експонатів! Серед них стародруки, панське вбрання, зброя опришків, нумізматична колекція з 3 тисяч монет та багато інших пам'яток багатокультурного міста.

Де шукати: вул. О. Кобилянської, 28 Графік роботи: четвер – вівторок з 10:00 до 18:00 Скільки коштує:

Квиток дитячий – 15 грн, студентський – 20 грн, дорослий – 30 грн

Екскурсії до 25 осіб: 40, 50 та 100 гривень відповідно



Один з експонатів Краєзнавчого музею / Джерело MD-UKRAINE

Музей історії та культури євреїв Буковини

Свого часу у Чернівцях квітла та розвивалась єврейська культура, що переймала традиції інших громад та передавала свої. В цьому невеличкому музеї ви знайдете експонати, що розповідають про історію, мистецтво та духовне життя буковинських євреїв з кінця 18 століття та до трагічної середини 20-го.

Де шукати: Театральна площа, 5 Графік роботи: з вівторка по п'ятницю 10:00 – 17:00, у суботу з 10:00 до 14:00, у неділю з 10:00 до 13:00



Стародрук у Музеї історії та культури євреїв Буковини / Джерело "Тоня и Серёжа blog"

Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту

Музей просто неба на території аж у 9 379 га! Тут можна оглянути хатинки, вітряки, курники, кузню, церкву з дзвіницею, сільську управу та іншу архітектуру – загалом 33 будівлі села Буковини початку XIX – середини XX століття. Та і це не все, всередині самих споруд автентично оформлений інтер’єр дозволяє ознайомитися з еволюцією житла та побуту буковинців. Одним словом, чудовий варіант і активно провести час, і з частинкою історії краю ознайомитися!

Де шукати: вул. Світловодська, 2 Графік роботи: до 31 жовтня з 10:00 до 20:00 без вихідних Скільки коштує:

Квиток для дітей – 20 грн, студентський – 30 грн, дорослий – 40 грн

Екскурсія до 15 осіб: дитяча – 100 грн, для студентів та дорослих – 120 грн

Щовівторка день відкритих дверей



Стародавні хатинки просто неба / Джерело MD-UKRAINE

Чернівецький художній музей

Музей у самому серці затишного міста міститься на другому та третьому поверхах будинку, який і сам є унікальною пам’яткою архітектури національного значення. Серед експонатів можна побачити не лише твори живопису, графіки тощо, а й рідкісну колекцію буковинських народних килимів, писанок, роботи різьбярів по дереву Василя та Миколи Шкрібляків.

Також на сайті закладу можна ознайомитися з афішею окремих подій та виставок.

Прекрасне місце, щоб відірватися від світу і заглибитися у мистецтво!

Де шукати: Центральна площа, 10 Графік роботи: з вівторка по неділю з 10:00 до 18:00 Скільки коштує:

Квиток учнівський – 15 грн, студентський – 20 грн, дорослий – 30 грн

Екскурсія у групі, лекція та відеосеанс: 50, 50 та 75 гривень відповідно

2 та 3 жовтня – день відкритих дверей у честь Дня міста

Читайте також Найнезвичайніші музеї України, які варто відвідати хоча б раз у житті



Майолікове панно на фасаді музею / Джерело Чернівецький обласний художній музей

Музеї, які дозволять більше дізнатися про те, що нас оточує

Природничий музей чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Це ще один з найстаріших музеїв міста, який, однак, ознайомить з різноманіттям тваринного світу: понад 3 200 екземплярів тварин зі всієї земної кулі, серед яких можна навіть побачити гігантський кістяк 27-метрового 100-тонного синього кита! Що там казати, колекції музею мають настільки вагоме значення, що постановою Кабінету Міністрів України № 1241 від 22.09.2004 року вони віднесені до наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

Де шукати: вул. Шиллера, 5 Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 Скільки коштує:

Квиток дитячий – 20 грн, студентський – 20, дорослий – 40



Кістяк ссавця заввишки з людину / Джерело Природничий музей Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Музей авіації та космонавтики

Від створення повітряних куль людство все вище і вище підіймалось у небеса, поки не заглянуло за їх голубе покривало. В музеї можна прослідкувати увесь цей шлях повітроплавання, побачити моделі літаків та ракет-носіїв у різному масштабуванні, ознайомитися з документами та фотографіями тих, хто відкривав нам нові горизонти.

Де шукати: вул. Головна, 220 Графік роботи: вівторок – субота з 15:00 до 17:00



Моделі космічних ракет / Джерело ichernihivets.com

Вас може зацікавити 5 українських музеїв, які точно не назвеш нудними: цікава добірка

Музеї, що відкриють історію видатних постатей

Літературно-меморіальний музей письменниці О.Ю. Кобилянської

Ольга Кобилянська була видатною письменницею та ранньою учасницею жіночого руху на Буковині, чиї твори перекладені багатьма мовами світу. І в Чернівцях можна ближче ознайомитися з її постаттю, з її життєвим та творчим шляхом у невеличкому будинку-музеї з 5 кімнат.

У фонді музею понад 4 тисячі експонатів зберігання, серед яких рукописи та першодруки творів відомої української літераторки, листи, унікальні світлини, її бібліотека, предмети родинного вжитку Кобилянських кінця XIX – початку XX століття та багато іншого.

Де шукати: вул. С. Окуневської, 5 Графік роботи: середа – понеділок з 10:00 до 18:00, вівторок – вихідний Скільки коштує:

Квиток дитячий – 15 грн, студентський – 20, дорослий – 30

Екскурсії до 25 осіб: 40, 50 та 100 гривень відповідно



Робочий кабінет Ольги Кобилянської / Джерело "Укрінформ"

Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка

Володимир Івасюк – композитор та поет, який свого часу став одним з основоположників української естрадної музики; автор безлічі пісень та талант, який оволодів досконало трьома інструментами.

У музеї, який відкрили у квартирі, де митець свого часу проживав, можна побачити його музичні інструменти, нагороди, автографи, ноти та інші експозиції української зірки, яка доволі рано трагічно згасла.

Де шукати: вул. Маяковського, 40/1 Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00, субота та неділя – за домовленістю Скільки коштує:

Квиток дитячий – 15 грн, студентський – 20 грн, дорослий – 30

Екскурсії до 15 осіб: 30, 40 та 50 гривень відповідно



Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка / Джерело Вікіпедія

Літературно-меморіальний музей Юрія Федьковича

Письменник-романтик, поет, редактор, передвісник українського національного відродження Буковини – про усі ці ролі Юрія Федьковича, про його вклад в історію ви можете довідатись з понад 2 тисяч експонатів та 3 тисяч музейних предметів науково-допоміжного фонду музею, що розташований в останній прижиттєвій квартирі митця.

Де шукати: площа Соборна, 10 Графік роботи: з вівторка по неділю з 10:00 до 18:00 Скільки коштує:

Квиток дитячий – 15 грн, студентський – 20 грн, дорослий – 30 грн

Екскурсії до 25 осіб: 40, 50 та 100 гривень відповідно



Літературно-меморіальний музей письменника Юрія Федьковича / Джерело "Молодий буковинець"