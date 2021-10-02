Музеи, которые расскажут больше про край

Один из первых музеев Украины – Краеведческий музей

Черновицкий областной краеведческий музей, основанный еще в 1863 году, сегодня насчитывает более 115 тысяч экспонатов! Среди них старопечатные книги, барские наряды, оружие опришков, нумизматическая коллекция из 3 тысяч монет и много других достопримечательностей поликультурного города.