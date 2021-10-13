Наприклад, у Тернополі, Луцьку та в Кропивницькому відбудуться концерти на свіжому повітрі. А у Львові та Івано- Франківську заплановані лише офіційні події вшанування пам’яті.
До слова Три події до Дня захисників та захисниць України у Києві, які варто відвідати
Документальна вистава "Іду за вас"
Це спільний проєкт обласної влади, театру та 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослва Хороброго. Актори театру фактично розповіли 4 історії військовослужбовців полку. Глибока та важлива історія, яку варто побачити.
Зверніть увагу! На Козачому острові також відбуватимуться лицарські бої, намагатимуться встановити спортивний рекорд та розвернуть польову кухню.
Козацький Концерт
Це буде доволі патріотична подія. Зі сцени драматичного театру лунатимуть козацькі, стрілецькі, повстанські, холодноярські, атовські пісні.
Концерт Kozak System
Український рок-гурт розважить тернопільчан у свято Захисників та захисниць. Вони стануть родзинкою святкової програми.
Концерт От VINTA
Популярний український гурт продовжить святкування, які розпочнуть у серці Луцька ще о 13 годині. Орієнтовна тривалість виступу артистів – 1 година.
Урочисті заходи у Львові
У Львові розважальної програми не буде. О 9:00 на Личаківському кладовищі вшанують пам'ять борців за незалежність України, а о 13:00 відбудеться хода біля Меморіалу Героїв Небесної сотні. Аналогічно пройде вшанування пам'яті у Франківську – без концертів та розваг.
Скасування святкування у Запоріжжі
Для Запоріжжя 14 жовтня – це не тільки день Захисників та захисниць, а ще й свято Покрови та День міста. Проте тут скасували святкові заходи через ситуацію щодо поширення коронавірусу, бо область за крок до червоної зони. Уряд розглядає можливість проведення урочистих заходів у форматі онлайн.