Наприклад, у Тернополі, Луцьку та в Кропивницькому відбудуться концерти на свіжому повітрі. А у Львові та Івано- Франківську заплановані лише офіційні події вшанування пам’яті.

До слова Три події до Дня захисників та захисниць України у Києві, які варто відвідати

Документальна вистава "Іду за вас"

Місто: Кропивницький

Локація: Академічний український музично-драматичний театр (вулиця Архітектора Паученка, 4)

Дата: 14 жовтня, 17:00

Ціна: 100 – 250 гривень

Тривалість події — 60 хвилин

Це спільний проєкт обласної влади, театру та 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослва Хороброго. Актори театру фактично розповіли 4 історії військовослужбовців полку. Глибока та важлива історія, яку варто побачити.

Зверніть увагу! На Козачому острові також відбуватимуться лицарські бої, намагатимуться встановити спортивний рекорд та розвернуть польову кухню.

Козацький Концерт

Місто: Черкаси

Локація: Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Шевченка, бульвар Шевченка, 234

Дата: 14 жовтня, 17:00

Ціна: 20 – 150 гривень

Тривалість події — 60 хвилин

Це буде доволі патріотична подія. Зі сцени драматичного театру лунатимуть козацькі, стрілецькі, повстанські, холодноярські, атовські пісні.

Концерт Kozak System

Місто: Тернопіль

Локація: Театральний майдан

Дата: 14 жовтня, 20:00

Ціна: безкоштовно

Український рок-гурт розважить тернопільчан у свято Захисників та захисниць. Вони стануть родзинкою святкової програми.

Концерт От VINTA

Місто: Луцьк

Локація: Замкова площа

Дата: 14 жовтня, 16:00

Ціна: безкоштовно

Популярний український гурт продовжить святкування, які розпочнуть у серці Луцька ще о 13 годині. Орієнтовна тривалість виступу артистів – 1 година.

Урочисті заходи у Львові

У Львові розважальної програми не буде. О 9:00 на Личаківському кладовищі вшанують пам'ять борців за незалежність України, а о 13:00 відбудеться хода біля Меморіалу Героїв Небесної сотні. Аналогічно пройде вшанування пам'яті у Франківську – без концертів та розваг.

Скасування святкування у Запоріжжі

Для Запоріжжя 14 жовтня – це не тільки день Захисників та захисниць, а ще й свято Покрови та День міста. Проте тут скасували святкові заходи через ситуацію щодо поширення коронавірусу, бо область за крок до червоної зони. Уряд розглядає можливість проведення урочистих заходів у форматі онлайн.