Например, в Тернополе, Луцке и в Кропивницкому состоятся концерты на свежем воздухе. А во Львове и Ивано-Франковске запланированы только официальные события памяти.
К слову Три мероприятия ко Дню защитников и защитниц Украины в Киеве, которые стоит посетить
Документальный спектакль "Иду вас"
Это совместный проект областной власти, театра и 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослва Храброго. Актеры театра фактически рассказали 4 истории военнослужащих полка. Глубокая и важная история, которую стоит увидеть.
Обратите внимание! На Казачьем острове также пройдут рыцарские бои, пытаться установить спортивный рекорд и развернут полевую кухню.
Козацкий концерт
Это будет довольно патриотическая событие. Со сцены драматического театра будут звучать казацкие, стрелецкие, повстанческие, холодноярских, атовськи песни.
Концерт Kozak System
Украинская рок-группа развлечет тернопольчан в праздник Защитников и защитниц. Они станут изюминкой праздничной программы.
Концерт От VINTA
Популярная украинская группа продолжит празднование, которые начнут в сердце Луцка еще в 13 часов. Ориентировочная продолжительность выступления артистов – 1 час.
Торжественные мероприятия во Львове
Во Львове развлекательной программы не будет. В 9:00 на Лычаковском кладбище почтят память борцов за независимость Украины, а в 13:00 состоится шествие возле Мемориала Героев Небесной сотни. Аналогично пройдет памяти в Ивано-Франковске – без концертов и развлечений.
Отмена празднования в Запорожье
Для Запорожье 14 октября – это не только день защитников и защитниц, но и праздник Покровы и День города. Однако здесь отменили праздничные мероприятия из-за ситуации по распространению коронавируса, потому область в шаге от красной зоны. Правительство рассматривает возможность проведения торжественных мероприятий в формате онлайн.