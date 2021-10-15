Експресивна харківська панк-команда "Жадан і Собаки" у Львові: коли та скільки коштують квитки

Уже завтра, цієї суботи, 16 жовтня 2021 року, неймовірний гурт "Жадан і собаки", який зі звичайних інструментів витягує унікальну звукову енергію, запалить у Львові.

Запальні нові композиції та уже перевірені часом хіти – ви легко можете перетворити свій вечір у гаряче дійство.

В цьому ж місті Співачка Андріана запрошує на сольний концерт у Львові: дата виступу

Крута фестивальна команда уже не раз доказувала, що її треками, наповненими драйвом у кожній ноті, будь-яку аудиторію під силу розкачати та змусити несамовито танцювати.

Що відомо про гурт "Жадан і Собаки"

У своїй музиці колектив поєднує елементи ska, jazz, disco, rock, і навіть drum'n'bass. За його плечима 4 студійні альбоми, а також сотні концертів як в Україні, так і за кордоном, тож драйвовий рок-гурт відомий не лише на Батьківщині.

Запальний Live Жадан і Собаки – Троєщина: дивитись відео онлайн

Важливо! У зв’язку з посиленням карантинних вимог, обов’язковою умовою доступу на концерт буде наявність негативного ПЛР- або експрес-тестування (72 години), підтвердження повної або часткової вакцинації, або документ, що підтверджує одужання від COVID-19. Більше інформації – на фейсбук-сторінці гурту "Жадан і собаки".

: 16 жовтня 2021 року: !FESTrepublic, Львів, вулиця Старознесенська, 24-26: 300 – 500 гривень