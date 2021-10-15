Експресивна харківська панк-команда "Жадан і Собаки" у Львові: коли та скільки коштують квитки
Уже завтра, цієї суботи, 16 жовтня 2021 року, неймовірний гурт "Жадан і собаки", який зі звичайних інструментів витягує унікальну звукову енергію, запалить у Львові.
Запальні нові композиції та уже перевірені часом хіти – ви легко можете перетворити свій вечір у гаряче дійство.
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Крута фестивальна команда уже не раз доказувала, що її треками, наповненими драйвом у кожній ноті, будь-яку аудиторію під силу розкачати та змусити несамовито танцювати.
Що відомо про гурт "Жадан і Собаки"
У своїй музиці колектив поєднує елементи ska, jazz, disco, rock, і навіть drum'n'bass. За його плечима 4 студійні альбоми, а також сотні концертів як в Україні, так і за кордоном, тож драйвовий рок-гурт відомий не лише на Батьківщині.
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Важливо! У зв’язку з посиленням карантинних вимог, обов’язковою умовою доступу на концерт буде наявність негативного ПЛР- або експрес-тестування (72 години), підтвердження повної або часткової вакцинації, або документ, що підтверджує одужання від COVID-19. Більше інформації – на фейсбук-сторінці гурту "Жадан і собаки".Коли: 16 жовтня 2021 року
Де: !FESTrepublic, Львів, вулиця Старознесенська, 24-26
Вартість квитка: 300 – 500 гривень