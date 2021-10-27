Фанатка кинулась на соліста Maroon 5 під час виступу: курйозна реакція співака

До Адама Левайна, соліста гурту Maroon 5, під час виступу несподівано підбігла шанувальниця. Інцидент стався на концерті Audacy We Can Survive для Hollywood Bowl в Лос-Анджелесі. Відповідь співака на цю атаку вразила фанів.

Виконавець не виглядав здивованим під час цієї події. Проте реакція його тіла на відео більш промовиста за слова.

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Атака від фанів Maroon 5

Слухачі концерту у Лос-Анжелісі 23 жовтня зафільмували момент інциденту. Гурт виконував свій хіт Sunday Morning, коли на сцену вибігла фанатка і схопила Адама Левіна в середині пісні. Вірусне відео має майже 9 мільйонів переглядів.

На кадрах видно, що 42-річний співак не був схвильований. Він промовив лайливе слово, стрепенув плечима та продовжив виступ. Його поведінку фани виправдали тим, що в умовах пандемії не дуже хочеться, аби до тебе прискались незнайомці.

Реакція соліста Maroon 5 на шанувальницю: відео

Під відео у коментарях розпочалась ціла баталія: шанувальники розділилися на 2 табори. Перші – хто підтримував фанатку, інші – з розумінням поставилися до поведінки співака. Дехто висловив думку, що варто бути більш "скромнішим" з прихильниками.