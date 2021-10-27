Исполнитель не выглядел удивленным во время этого события. Однако реакция его тела на видео более выразительна, чем слова.

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Атака от фанрв Maroon 5

Слушатели концерта в Лос-Анжелисе 23 октября запечатлели момент инцидента. Группа исполняла свой хит Sunday Morning, когда на сцену выбежала фанатка и схватила Адама Левина в середине песни. Вирусное видео имеет около 9 миллионов просмотров.

На кадрах видно, что 42-летний певец не был взволнован. Он произнес бранное слово, встряхнул плечами и продолжил выступ. Его поведение фаны оправдали тем, что в условиях пандемии не очень хочется, чтобы тебе прискакали незнакомцы.

Реакция солиста Maroon 5 на поклонницу: видео

Под видео в комментариях началась целая баталия: поклонники разделились на 2 лагеря. Первые – кто поддерживал фанатку, другие – с пониманием отнеслись к поведению певца. Некоторые высказали мнение, что стоит быть более "скромными" со сторонниками.