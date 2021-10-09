В ніч з 9 на 10 жовтня команда INRUSH підготувала нову особливу локацію KIVSH та запросила відомих українських виконавців електронної музики, щоб перенести гостей в теплу атмосферу Paradise City 80-х.

Сьогодні у Києві Масштабно, гучно і з краєвидом на вечірній Київ: спекотна вечірка попри прохолодну осінь

Окрім трендового саунду від гостей з Дніпра MONASTETIQ, на вечірці вас очікує унікальне та вражаюче світлове шоу, а чудова акустична система дозволить вам насолодитися дійством сповна.

Автентична локація, тематичність вечірки та чудове мелодійне звучання – все це як ковток свіжого повітря посеред осені. Вже зовсім скоро ми зануримося в цю атмосферу,

– запрошує команда INRUSH.

Вас цієї ночі качатимуть:

MONASTETIQ

RULA

Varlam

Kravetskiy

Хто такі MONASTETIQ

MONASTETIQ – українське електронне дуо, чиї треки постійно займають високі позиції в чартах та звучать на найвідоміших світових фестивалях. Вони також отримали підтримку своєї музики у сетах Carl Cox, Maceo Plex, Adam Beyer та інших відомих діджеїв.

Запрошення у Paradise City від INRUSH

Про погоду, кажуть організатори, можна не переживати, оскільки все дійство відбуватиметься також у приміщенні, декор якого обіцяють зробити сюрпризом.

Що відомо про місце події

Нова унікальна та масштабна локація Нова унікальна та масштабна локація KIVSH – це креативний простір у Львові, що лиш нещодавно відкрив свої двері гостям. Колись тут були цехи заводу автонавантажувачів, тож масштаби можна собі уявити.

Де: KIVSH, вулиця Шевченка 120Г

Коли: 9 жовтня, 22:00

Вартість: 300 – 500 гривень

Додаткову інформацію можна переглянути на інстаграм-сторінці події