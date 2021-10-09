В ночь с 9 на 10 октября команда INRUSH подготовила новую особую локацию KIVSH и пригласила известных украинских исполнителей электронной музыки, чтобы перенести гостей в теплую атмосферу Paradise City 80-х.
Сегодня в Киеве Масштабно, громко и с видом на вечерний Киев: жаркая вечеринка несмотря на прохладную осень
Кроме трендового саунда от гостей из Днепра MONASTETIQ, на вечеринке вас ожидает уникальное и потрясающее световое шоу, а замечательная акустическая система позволит вам насладиться действом сполна.
Аутентичная локация, тематичность вечеринки и отличное мелодичное звучание – все это как глоток свежего воздуха посреди осени. Уже совсем скоро мы окунемся в эту атмосферу,
– приглашает команда INRUSH.
Вас этой ночью будут качать:
- MONASTETIQ
- RULA
- Varlam
- Kravetskiy
Кто такие MONASTETIQ
MONASTETIQ – украинское электронное дуо, чьи треки постоянно занимают высокие позиции в чартах и звучат на самых известных мировых фестивалях. Они также получили поддержку своей музыки в сетах Carl Cox, Maceo Plex, Adam Beyer и других известных диджеев.
Приглашение в Paradise City от INRUSH
О погоде, говорят организаторы, можно не переживать, поскольку все действо будет происходить также в помещении, декор которого обещают сделать сюрпризом.
Что известно о месте события
Новая уникальная и масштабная локация KIVSH – это креативное пространство во Львове, которое лишь недавно открыло свои двери гостям. Когда-то здесь были цеха завода автопогрузчиков, поэтому масштабы можно себе представить.