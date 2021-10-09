Фантастичне світлове шоу та чудова музика – уже сьогодні, 9 жовтня, у Львові
Джерело:інстаграм-сторінка INRUSH
Уже цієї суботи на автентичній та унікальній локації під атмосферний електронний саунд команда INRUSH влаштує для львів’ян неймовірну вечірку.
В ніч з 9 на 10 жовтня команда INRUSH підготувала нову особливу локацію KIVSH та запросила відомих українських виконавців електронної музики, щоб перенести гостей в теплу атмосферу Paradise City 80-х.
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Окрім трендового саунду від гостей з Дніпра MONASTETIQ, на вечірці вас очікує унікальне та вражаюче світлове шоу, а чудова акустична система дозволить вам насолодитися дійством сповна.
Автентична локація, тематичність вечірки та чудове мелодійне звучання – все це як ковток свіжого повітря посеред осені. Вже зовсім скоро ми зануримося в цю атмосферу,
– запрошує команда INRUSH.
Вас цієї ночі качатимуть:
- MONASTETIQ
- RULA
- Varlam
- Kravetskiy
Хто такі MONASTETIQ
MONASTETIQ – українське електронне дуо, чиї треки постійно займають високі позиції в чартах та звучать на найвідоміших світових фестивалях. Вони також отримали підтримку своєї музики у сетах Carl Cox, Maceo Plex, Adam Beyer та інших відомих діджеїв.
Запрошення у Paradise City від INRUSH
Про погоду, кажуть організатори, можна не переживати, оскільки все дійство відбуватиметься також у приміщенні, декор якого обіцяють зробити сюрпризом.
Що відомо про місце події
Нова унікальна та масштабна локація KIVSH – це креативний простір у Львові, що лиш нещодавно відкрив свої двері гостям. Колись тут були цехи заводу автонавантажувачів, тож масштаби можна собі уявити.
Коли: 9 жовтня, 22:00
Вартість: 300 – 500 гривень
Додаткову інформацію можна переглянути на інстаграм-сторінці події