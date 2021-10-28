Перфоманси відбудуться у межах виставки "Футуромарення" 29 та 30 жовтня. Вартість квитків – 300 гривень.
До слова Мені достатньо оплесків, – Елтон Джон попрощається зі сценою останніми концертами
Новий формат колаборації музики та літератури
Митці презентуватимуть авторський альбом "Фокстроти" у стінах Старого арсеналу. До складу альбому увійшло 10 треків. В основі – тексти та фонограми записів українських поетів-класиків:
- Миколи Бажана,
- Михайля Семенка,
- Гео Шкурупія,
- Павла Тичини,
- Олекси Влизька,
- Філіппо Томмазо Марінетті,
- Володимира Сосюри,
- Раїси Троянкер,
- Сергія Жадана та інших.
Над проєктом працювала велика команда з 15 людей та цілого дитячого хору імені Михайля Семенка. У композиціях використано матеріали радіопрограми "Поезія" на Радіо Культура. А також звуки друкарських машинок та інших предметів, що належали мешканцям Будинку "Слово", із фондів Харківського літературного музею.