Перфоманси відбудуться у межах виставки "Футуромарення" 29 та 30 жовтня. Вартість квитків – 300 гривень.

До слова Мені достатньо оплесків, – Елтон Джон попрощається зі сценою останніми концертами

Новий формат колаборації музики та літератури

Митці презентуватимуть авторський альбом "Фокстроти" у стінах Старого арсеналу. До складу альбому увійшло 10 треків. В основі – тексти та фонограми записів українських поетів-класиків:

  • Миколи Бажана,
  • Михайля Семенка,
  • Гео Шкурупія,
  • Павла Тичини,
  • Олекси Влизька,
  • Філіппо Томмазо Марінетті,
  • Володимира Сосюри,
  • Раїси Троянкер,
  • Сергія Жадана та інших.

Над проєктом працювала велика команда з 15 людей та цілого дитячого хору імені Михайля Семенка. У композиціях використано матеріали радіопрограми "Поезія" на Радіо Культура. А також звуки друкарських машинок та інших предметів, що належали мешканцям Будинку "Слово", із фондів Харківського літературного музею.