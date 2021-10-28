Перфомансы состоятся в рамках выставки "Футуромарения" 29 и 30 октября. Стоимость билетов – 300 гривен.
К слову Мне достаточно аплодисментов, – Элтон Джон попрощается со сценой последними концертами
Новый формат коллаборации музыки и литературы
Художники будут представлять авторский альбом "Фокстроты" в стенах Старого арсенала. В состав альбома вошли 10 треков. В основе тексты и фонограммы записей украинских поэтов-классиков:
- Николая Бажана,
- Михаила Семенко,
- Гео Шкурупия,
- Павла Тычины,
- Олексы Влизька,
- Филиппо Томмазо Маринетти,
- Владимира Сосюры,
- Раисы Троянкер,
- Сергея Жадана и других.
Над проектом работала большая команда из 15 человек и целый детский хор имени Михаила Семенко. В композициях использованы материалы радиопрограммы "Поэзия" на Радио Культура. А также звуки печатных машинок и других предметов, принадлежавших жителям Дома "Слово" из фондов Харьковского литературного музея.