Freedom Jazz запалять у Києві з концертами: чим здивує нове шоу від Олени Коляденко

Запальне шоу "Кабаре" з чарівними джазетками Freedom Jazz girls band повертається на столичну сцену. Заплановано 6 концертів, перший відбудеться вже в четвер, 21 жовтня.

Організатори зазначають, що шоу-програма поєднає кращі номери за всю історію гурту. Тож на відвідувачів чекає феєрія режисури, свято музики та грандіозної атмосфери.

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Нове шоу Freedom Jazz girls

: 21, 28 жовтня, 4, 11, 18 та 26 листопада: Caribbean Club Concert Hall: 490 – 1490 гривень

Вибухові концерти запальних джазеток Freedom Jazz girls band завжди збирали аншлаги. І цього разу вони зібрали найкращі номери у шоу "Кабаре". Режисеркою театралізованого дійства є неперевершена Олена Коляденко.

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Музичне кабаре вже готує для своїх глядачів сюрпризи. Будуть запальні номери з улюбленими авторськими піснями та світовими хітами.

Джаз-кабаре – це наша невід'ємна частина, наша візитна картка, як і звичка дивувати нашого улюбленого глядача. Це і фрагменти з легендарних світових мюзиклів у фірмовій музичної обгортці від Freedom jazz girls band, і міні-спектакль, наповнений тонким жіночим гумором, вишуканим звучанням і неповторним шармом, і світові танцювальні хіти, від яких просто неможливо всидіти на місці!,

– поділилися Freedom jazz girls band.

Придбати квитки на неймовірне дійство можна на сайті.