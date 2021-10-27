Гурт уже 12 років творить музику з обєднанням року, етно та фолку. Їх драйв запалював сцени не лише фестивалів України, а й Європи та Канади. А тепер, майже переддень зими, енергійний гурт підніме температуру і міста Лева та подарує гостям заходу незабутні емоції.

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Гурт уже виступав цього року у березні у Львові та зірвав справжній аншлаг. Тому 19 листопада Lutsyshyn Promo та Promotions організували ще одне свято. У Центрі Довженка колектив відгримить знову, цього разу зі спеціальною програмою "Золота осінь – Золоті Хіти".

Цінителі творчості "Цвіту кульбаби" почують найкращі пісні гурту у живому виконанні. "Шуба песець", "По барабану" та "Королєва" ("Всі баби як баби, а ти – королєва!") – усі улюблені треки, які зал співає в унісон на концертах гучніше самих виконавців. Буде гаряче.

Важливі умови для участі у заході

У зв'язку зі складною коронавірусною ситуацією з 30 жовтня Львів опинився у червоній зоні, тож для того, щоб концерт відбувся, 100% перебуваючих повинні мати сертифікат з повним курсом вакцинації чи негативні ПЛР-тести, зроблені протягом 72 годин, а також документ, що підтверджує особу.

Більше про карантинні обмеження – за посиланням.