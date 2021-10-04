Де: м. Київ, Національна філармонія України

Коли: 5 жовтня 2021 року

Вартість: 70 – 340 гривень

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Національний академічний духовий оркестр України під орудою диригента Олексія Баженова для киян та гостей міста виконає найвідоміші хіти єврейської вокальної, оркестрової та танцювальної музики, старовинні єврейські молитви, вибрані твори з мюзиклу "Скрипаль на даху", фільму "Список Шиндлера", з сюїт "Блукаючі зірки" та "Голокост" тощо.

Виступатимуть також солісти лауреати міжнародних конкурсів:

Анастасія Хілько (меццо-сопрано);

В'ячеслав Березняков (баритон);

Павло Кирилюк (скрипка).

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