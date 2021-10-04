Где: г. Киев, Национальная филармония Украины

Когда: 5 октября 2021 года

Стоимость: 70 – 340 гривен

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Национальный академический духовой оркестр Украины под руководством дирижера Алексея Баженова для киевлян и гостей города исполнит самые известные хиты еврейской вокальной, оркестровой и танцевальной музыки, старинные еврейские молитвы, избранные произведения из мюзикла "Скрипач на крыше", фильма "Список Шиндлера", с сюит "Блуждающие звезды" и "Холокост" и т.д.

Выступать будут также солисты лауреаты международных конкурсов:

Анастасия Хилько (меццо-сопрано);

Вячеслав Березняков (баритон);

Павел Кирилюк (скрипка).

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