Горе, про яке не можна забувати: концерт до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру
Джерело:24 канал
Урочище на північно-західній околиці Києва 80 років тому побагровіло від крові та назавжди стало одним із найвідоміших місць Голокосту. В пам'ять про жертв цього злочину відбудеться концерт "Сльозі та Любов".
Де: м. Київ, Національна філармонія України
Коли: 5 жовтня 2021 року
Вартість: 70 – 340 гривень
Читайте також Рятував життя приречених на смерть євреїв: неоднозначні факти з життя Оскара Шиндлера
Національний академічний духовий оркестр України під орудою диригента Олексія Баженова для киян та гостей міста виконає найвідоміші хіти єврейської вокальної, оркестрової та танцювальної музики, старовинні єврейські молитви, вибрані твори з мюзиклу "Скрипаль на даху", фільму "Список Шиндлера", з сюїт "Блукаючі зірки" та "Голокост" тощо.
Виступатимуть також солісти лауреати міжнародних конкурсів:
- Анастасія Хілько (меццо-сопрано);
- В'ячеслав Березняков (баритон);
- Павло Кирилюк (скрипка).
Варто пам’ятати До яру скидали ще живих немовлят, – у СБУ відкрили архів зі страшними спогадами про Бабин Яр
Трагедія Бабиного Яру: що відомо
Протягом 3-х років з вересня 1941 це місце було братньою могилою для понад 100 тисяч жертв нацистського режиму. Тут були розстріляні та захоронені євреї, роми, радянські військовополонені, українські націоналісти, пацієнти київської психіатричної лікарні, в’язні Сирецького табору та усі ті, кого гітлерівці вважали своїми ворогами.
Дані: Український інститут національної пам’яті