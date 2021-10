Пройшло понад 50 років від створення всесвітньо відомого гурту, а їх пісні й досі не залишають байдужими своїх слухачів. Безумовно, такий проєкт Брайана Мея і Роджера Тейлора, гітариста та барабанщика гурту, став самим справжнім подарунком мільйонам фанатів.

Читатайте також Джамала з великим сольним концертом у Києві та Харкові: коли та скільки коштує квиток

З 2000 року шоу в кращих традиціях британських легенд і незрівнянного лідера Фредді Мерк'юрі зривало овації у самих різних куточках світу. Тепер і меломани з України можуть провести дивовижний осінній вечір, з головою поринувши у хіти світової рок-легеди Queen під час Queen Rock and Symphonic show.

Усіма любимі пісні виконуватимуть чотири неймовірні вокалісти та потужний рок-гурт з Великої Британії. Раніше ви вже могли бачити деяких з них у всесвітньовідомому мюзиклі We Will Rock You. Допомагатиме міжнародним зіркам та гурту наповнювати простір вайбом Queen Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України.

Тож навряд ви зможете втриматись та не підспівувати найгучнішим хітам Queen: Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Don’t Stop Me Now, Radio Ga Ga та багато іншим.

Важливо для доступу

У зв’язку з посиленням карантинних вимог, обов’язковою умовою доступу на концерт гостей старше 18 років буде наявність негативного ПЛР– або експрес-тестування (72 години), підтвердження отримання повного або часткового курсу вакцинації, або сертифікату, що підтверджує одужання від COVID-19.

Однак якщо ви не маєте перелічених документів, то перед початком заходу з 17:30 у приміщенні Палацу "Україна" ви можете зробити необхідний тест. Для цього потрібно мати із собою оригінал документу, що підтверджує особу. Вартість тесту – 250 гривень.

Особами молодше 18 років необхідно мати документи, що підтверджують вік.

Коли: 17 жовтня о 19:30

Де: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103

Вартість квитка: 599 – 1999 гривень

Queen Symphonic в Бельгії: дивитись відео онлайн