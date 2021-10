Прошло более 50 лет от создания всемирно известной группы, а их песни до сих пор не оставляют равнодушными своих слушателей. Безусловно, такой проект Брайана Мэя и Роджера Тейлора, гитариста и барабанщика группы, стал самым настоящим подарком миллионам фанатов.

С 2000 года шоу в лучших традициях британских легенд и несравненного лидера Фредди Меркьюри срывало аплодисменты в самых разных уголках мира. Теперь и меломаны из Украины могут провести удивительный осенний вечер, с головой погрузившись в хиты мировой рок-легеды Queen во время Queen Rock and Symphonic show.

Всеми любимые песни будут выполнять четыре невероятные вокалисты и мощная рок-группа из Великобритании. Ранее вы уже могли видеть некоторых из них в известном мюзикле We Will Rock You. Помогать международным звездам и группе наполнять пространство вайбом Queen будет Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины.

Поэтому вряд ли вы сможете удержаться и не подпевать громким хитам Queen: Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Do not Stop Me Now, Radio Ga Ga и многим другим.

Важно для доступа

В связи с усилением карантинных требований, обязательным условием доступа на концерт гостей старше 18 лет будет наличие отрицательного ПЦР- или экспресс-тестирования (72 часа), подтверждение получения полного или частичного курса вакцинации, или сертификата, подтверждающего выздоровление от COVID 19.

Однако если вы не имеете перечисленных документов, то перед началом мероприятия с 17:30 во Дворце "Украина" вы можете сделать необходимый тест. Для этого нужно иметь с собой оригинал документа, подтверждающего личность. Стоимость теста – 250 гривен.

Лицами моложе 18 лет необходимо иметь документы, подтверждающие возраст.

Когда: 17 октября в 19:30

Где: Дворец Украина, ул. Большая Васильковская, 103

Стоимость билета: 599 – 1999 гривен

Queen Symphonic в Бельгии: смотреть видео онлайн