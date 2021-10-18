У списку – джазові виконавці, діджеї, співаки з України та Балканів. Бонусом в переліку є бродвейський мюзикл, який можна побачити у столиці в п'ятницю та суботу.

Актуально Найромантичніший концерт скрипаля Святослава Кондратіва: дати виступів маестро по Україні

Байдак Василь. Stories & Piano

Дата: 19 жовтня, 20:00

​ Локація: 32 Jazz Club, вулиця Воздвиженська, 32

Квитки: від 300 гривень

Спільна праця поета та музиканта, коли слова та музика зустрічаються, щоб розказати історію разом. Чуттєві переживання, емоції, мелодії та спогади – усе це можна прожити на концерті Василя Байдака з акомпанементом фортепіано INGRET.

Джаз для дорослих з Олексієм Коганом

Дата: 19 жовтня, 19:00

​ Локація: CARIBBEAN club, вулиця Петлюри, 4

​ Квитки: від 390 гривень

Вечір Олексієм Коганом буде пізнавальним та наповнений романтичного джазу. Ведучий розкриє таємниці створення легендарних джазових композицій: цікаві факти та спогади про їх творців.

Джаз люблю хоча б тільки з тієї причини, що це музика вільних людей – або щонайменше людей, які захотіли бути вільними,

– зазначає Олексій Коган.

Виступатимуть:

Лаура Марті – вокал;

Михайло Менделенко – гітара;

Володимир Камінський – клавіши;

Артем Менделенко – саксофон;

Олексій Коган – бас-гітара;

Валерій Волков – ударні.

"Італійські враження"

Дата: 20 жовтня, 19:00

​ Локація: Кірха Святої Катерини, вулиця Лютеранська, 22

​ Квитки: від 190 гривень

Київський камерний оркестр Національної філармонії України виступить у Кірхи Святої Катерини з програмою "Італійські враження". На концерті звучатимуть шедеври зі скарбниці світової класичної музики у виконанні справжніх віртуозів. До програми увійшли твори легендарних італійських авторів: Антоніо Вівальді, Джоаккіно Россіні, Джакомо Пуччіні, Отторіно Респігі та Луїджі Боккеріні.

Брати Гадюкіни

Дата: 20 жовтня, 21:00

​ Локація: Music Pub "Pepper's Club", вулиця Московська, 8, корпус 7

​ Квитки: від 490 гривень

Справжні динозаври українського року виступатимуть на сцені одного зі столичних клубів. Як завжди, крім дружньої атмосфери буде драв, гумор та іронічні композиції. Наживо пролунають пісні, які понад 30 років є народними хітами. Також звучатимуть й пісні з нових альбомів виконавців.

Легендарний фрегат "Брати Гадюкіни" підкорює Всесвіт під сотнею червоно-чорних вітрил. В трюмах буде вже обов’язкове золото з хітів, та здивуємо чимось музично-смачненьким і незвичним. Буде Йо-хо-хо i пляшечка рому!

– жартома зазначають учасники гурту Брати Гадюкіни.

Jamala

Дата: 21 жовтня,19:00

​ Локація: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1

​ Квитки: від 300 гривень

На концерті співачка презентує 2 нових альбоми "Ми" та "5:45". До програми також увійшли сингли "Вдячна", "Вірю в тебе". Але Jamala не омине й улюблених слухачами хітів. Більше про виступ можна прочитати тут.

Dubioza Kolektiv

Дата: 21 жовтня, 21:00

​ Локація: Music Pub "Pepper's Club", вулиця Московська, 8, корпус 7

​ Квитки: від 690 гривень

Дует з Боснії I Герцеговини запалить українську сцену в Києві! Це один з найвідоміших сучасних балканських гуртів. Вони виконують музику у різноманітті стилів – від реґі до року та фолку. Їхня музика підривала до танцю фестивалі Sziget, EXIT, WoodStock, тепер на черзі – Київ.

Uliana Royce "Мої Правила"

Дата: 22 жовтня, 19:00

​ Локація: ATLAS, вулиця Січових Стрільців 37 – 41

​ Квитки: від 500 гривень

19-річна співачка Uliana Royce дасть свій перший сольний концерт у Києві. Вона пропонує слухачам переміститися у створену додаткову реальність та насолодитися музикою. У програмі виступу є як впізнавані треки, так і абсолютно нові пісні, що увійдуть в майбутній альбом.

Для повного занурення в атмосферу використають світлові ефекти, ілюмінацію та незвичайні декорації, а балет і діджей допоможуть вам відчути себе частиною "Моїх правил",

– повідомила артистка.

Кліп Uliana Royce: відео

ADRIATIQUE

Дата: 22 жовтня, 20:00

​ Локація: Ресторан Queen, Набережне шосе, 25

​ Квитки: від 650 гривень

Adriatique – електронний дует Адріана Шала та Адріана Швайцера з Цюриха з впізнавані за стилем виконання. Унікальні мотиви та неповторне звучання вирізняють їх на електронних просторах. Виконавці мають у своєму арсеналі від хаузу до техно і назад. За 10 років співпраці вони створили багато яскравих та надихаючих треків. Adriatique зіграють їх у Києві.

Андреа Джуффреді: легендарний трубач Енніо Морріконе

Дата: 23 жовтня, 19:00

Локація: CARIBBEAN club, вулиця Петлюри, 4

​ Квитки: від 490 гривень

Віртуозний італійський трубач виступить у Києві у супроводі зірок джазової сцени. Він виконав головну партію труби для культового фільму "Одного разу на Дикому Заході" та був першою трубою в оркестрі Filarmonica della Scala під керівництвом легендарного італійського композитора Енніо Морріконе. Більше про виступ читайте тут.

Мюзикл "Сімейка Аддамсів"

Дата: 22 – 23 жовтня, 19:00

Локація: Київський національний академічний театр оперети, вулиця Велика Васильківська, 53/3

Квитки: 60 – 600 гривень

На сцені Національної оперети України покажуть яскравий бродвейський мюзикл "Сімейка Аддамсів". Він розкаже кумедну і дотепну історію про інфернальну родину, яка завоювала мільйони сердець по всьому світу.