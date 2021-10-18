В списке – джазовые исполнители, диджеи, певцы из Украины и Балкан. Бонусом в перечне есть бродвейский мюзикл, который можно увидеть в столице в пятницу и субботу.

Актуально Романтичный концерт скрипача Святослава Кондратива: даты выступлений маэстро по Украине

Василий Байдак. Stories & Piano

Дата: 19 октября, 20:00

​ Локация: 32 Jazz Club, улица Воздвиженская, 32

Билеты: от 300 гривен

Совместная работа поэта и музыканта, когда слова и музыка встречаются, чтобы рассказать историю вместе. Чувственные переживания, эмоции, мелодии и воспоминания – все это можно прожить на концерте Василия Байдака с аккомпанементом фортепиано INGRET.

Джаз для взрослых з Алексеем Коганом

Дата: 19 октября, 19:00

​ Локация: CARIBBEAN club, улица Петлюры, 4

Билеты: от 390 гривен

Вечер Алексеем Коганом будет познавательным и наполнен романтического джаза. Ведущий раскроет тайны создания легендарных джазовых композиций: интересные факты и воспоминания об их создателях.

Джаз люблю хотя бы только по той причине, что это музыка свободных людей - или по меньшей мере людей, которые захотели быть свободными,

– отмечает Алексей Коган.

Выступят:

Лаура Марти – вокал;

Михаил Менделенко – гитара;

Владимир Каминский – клавиши;

Артем Менделенко – саксофон;

Алексей Коган – бас-гитара;

Валерий Волков – ударные.

"Итальянские впечатления"

Дата: 20 октября, 19:00

​ Локация: Кирха Святой Екатерины, улица Лютеранская, 22

Билеты: от 190 гривен

Киевский камерный оркестр Национальной филармонии Украины выступит в Кирхи Святой Екатерины с программой "Итальянские впечатления". На концерте прозвучат шедевры из сокровищницы мировой классической музыки в исполнении настоящих виртуозов. В программу вошли произведения легендарных итальянских авторов: Антонио Вивальди, Джоаккино Россини, Джакомо Пуччини, Отторино Респиги и Луиджи Боккерини.

Братья Гадюкины

Дата: 20 октября, 21:00

​ Локация: Music Pub "Pepper's Club", улица Московская, 8, корпус 7

Билеты: от 490 гривен

Настоящие динозавры украинского рока выступят на сцене одного из столичных клубов. Как всегда, кроме дружеской атмосферы будет драл, юмор и ироничные композиции. Вживую прозвучат песни, которые более 30 лет являются народными хитами. Также будут звучать и песни из новых альбомов исполнителей.

Легендарный фрегат "Братья Гадюкины" покоряет Вселенную под сотней красно-черных парусов. В трюмах будет уже обязательное золото из хитов, и удивим чем музыкально-вкусненьким и необычным. Будет Йо-хо-хо i бутылочка рома!

– шутливо отмечают участники группы Братья Гадюкины.

Jamala

Дата: 21 октября,19:00

​ Локация: МЦКМ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1

​ Билеты: от 300 гривен

На концерте певица представит 2 новых альбома "Мы" и "5:45". В программу также вошли синглы "Благодарная", "Верю в тебя". Но Jamala не обойдет и любимых слушателями хитов. Более о выступлении можно прочитать тут.

Dubioza Kolektiv

Дата: 21 октября, 21:00

​ Локация: Music Pub "Pepper's Club", улица Московская, 8, корпус 7

Билеты: от 690 гривен

Дуэт из Боснии I Герцеговины зажжет украинскую сцену в Киеве! Это один из самых известных современных балканских групп. Они исполняют музыку в многообразии стилей – от регги до года и фолка. Их музыка играла на танец фестивале Sziget, EXIT, WoodStock, теперь на очереди – Киев.

Uliana Royce "Мои Правила"

Дата: 22 октября, 19:00

Локация: ATLAS, улица Сечевых стрельцов 37 – 41

Билеты: от 500 гривен

19-летняя певица Uliana Royce даст свой первый сольный концерт в Киеве. Она предлагает слушателям переместиться в созданную дополнительную реальность и насладиться музыкой. В программе выступления есть как узнаваемые треки, так и совершенно новые песни, которые войдут в будущий альбом.

Для полного погружения в атмосферу используют световые эффекты, иллюминацию и необычные декорации, а балет и диджей помогут вам почувствовать себя частью "Моих правил",

– сообщила артистка.

Клип Uliana Royce: видео

ADRIATIQUE

Дата: 22 октября, 20:00

​ Локация: Ресторан Queen, Набережное шоссе, 25

Билеты: от 650 гривен

Adriatique – электронный дуэт Адриана Шала и Адриана Швайцера из Цюриха с узнаваемы по стилю исполнения. Уникальные мотивы и неповторимое звучание выделяют их на электронных просторах. Исполнители имеют в своем арсенале от хауза до техно и обратно. За 10 лет сотрудничества они создали много ярких и вдохновляющих треков. Adriatique сыграют их в Киеве.

Андреа Джуффреди: легендарный трубач Эннио Морриконе

Дата: 23 октября, 19:00

Локация: CARIBBEAN club, улица Петлюры, 4

​ Билеты: от 490 гривен

Виртуозный итальянский трубач выступит в Киеве в сопровождении звезд джазовой сцены. Он исполнил главную партию трубы для культового фильма "Однажды на Диком Западе" и был первым трубой в оркестре Filarmonica della Scala под руководством легендарного итальянского композитора Эннио Морриконе. Более о выступлении читайте тут.

Мюзикл "Семейка Аддамсов"

Дата: 22 – 23 октября, 19:00

Локация: Киевский национальный академический театр оперетты, улица Большая Васильковская, 53/3

Билеты: 60 – 600 гривен

На сцене Национальной оперетты Украины покажут яркий бродвейский мюзикл "Семейка Аддамсов". Он расскажет забавную и остроумную историю о инфернальной семье, которая завоевала миллионы сердец по всему миру.