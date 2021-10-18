В списке – джазовые исполнители, диджеи, певцы из Украины и Балкан. Бонусом в перечне есть бродвейский мюзикл, который можно увидеть в столице в пятницу и субботу.
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Василий Байдак. Stories & Piano
Совместная работа поэта и музыканта, когда слова и музыка встречаются, чтобы рассказать историю вместе. Чувственные переживания, эмоции, мелодии и воспоминания – все это можно прожить на концерте Василия Байдака с аккомпанементом фортепиано INGRET.
Джаз для взрослых з Алексеем Коганом
Вечер Алексеем Коганом будет познавательным и наполнен романтического джаза. Ведущий раскроет тайны создания легендарных джазовых композиций: интересные факты и воспоминания об их создателях.
Джаз люблю хотя бы только по той причине, что это музыка свободных людей - или по меньшей мере людей, которые захотели быть свободными,
– отмечает Алексей Коган.
Выступят:
- Лаура Марти – вокал;
- Михаил Менделенко – гитара;
- Владимир Каминский – клавиши;
- Артем Менделенко – саксофон;
- Алексей Коган – бас-гитара;
- Валерий Волков – ударные.
"Итальянские впечатления"
Киевский камерный оркестр Национальной филармонии Украины выступит в Кирхи Святой Екатерины с программой "Итальянские впечатления". На концерте прозвучат шедевры из сокровищницы мировой классической музыки в исполнении настоящих виртуозов. В программу вошли произведения легендарных итальянских авторов: Антонио Вивальди, Джоаккино Россини, Джакомо Пуччини, Отторино Респиги и Луиджи Боккерини.
Братья Гадюкины
Настоящие динозавры украинского рока выступят на сцене одного из столичных клубов. Как всегда, кроме дружеской атмосферы будет драл, юмор и ироничные композиции. Вживую прозвучат песни, которые более 30 лет являются народными хитами. Также будут звучать и песни из новых альбомов исполнителей.
Легендарный фрегат "Братья Гадюкины" покоряет Вселенную под сотней красно-черных парусов. В трюмах будет уже обязательное золото из хитов, и удивим чем музыкально-вкусненьким и необычным. Будет Йо-хо-хо i бутылочка рома!
– шутливо отмечают участники группы Братья Гадюкины.
Jamala
На концерте певица представит 2 новых альбома "Мы" и "5:45". В программу также вошли синглы "Благодарная", "Верю в тебя". Но Jamala не обойдет и любимых слушателями хитов. Более о выступлении можно прочитать тут.
Dubioza Kolektiv
Дуэт из Боснии I Герцеговины зажжет украинскую сцену в Киеве! Это один из самых известных современных балканских групп. Они исполняют музыку в многообразии стилей – от регги до года и фолка. Их музыка играла на танец фестивале Sziget, EXIT, WoodStock, теперь на очереди – Киев.
Uliana Royce "Мои Правила"
19-летняя певица Uliana Royce даст свой первый сольный концерт в Киеве. Она предлагает слушателям переместиться в созданную дополнительную реальность и насладиться музыкой. В программе выступления есть как узнаваемые треки, так и совершенно новые песни, которые войдут в будущий альбом.
Для полного погружения в атмосферу используют световые эффекты, иллюминацию и необычные декорации, а балет и диджей помогут вам почувствовать себя частью "Моих правил",
– сообщила артистка.
Клип Uliana Royce: видео
ADRIATIQUE
Adriatique – электронный дуэт Адриана Шала и Адриана Швайцера из Цюриха с узнаваемы по стилю исполнения. Уникальные мотивы и неповторимое звучание выделяют их на электронных просторах. Исполнители имеют в своем арсенале от хауза до техно и обратно. За 10 лет сотрудничества они создали много ярких и вдохновляющих треков. Adriatique сыграют их в Киеве.
Андреа Джуффреди: легендарный трубач Эннио Морриконе
Виртуозный итальянский трубач выступит в Киеве в сопровождении звезд джазовой сцены. Он исполнил главную партию трубы для культового фильма "Однажды на Диком Западе" и был первым трубой в оркестре Filarmonica della Scala под руководством легендарного итальянского композитора Эннио Морриконе. Более о выступлении читайте тут.
Мюзикл "Семейка Аддамсов"
На сцене Национальной оперетты Украины покажут яркий бродвейский мюзикл "Семейка Аддамсов". Он расскажет забавную и остроумную историю о инфернальной семье, которая завоевала миллионы сердец по всему миру.