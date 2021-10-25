Кінець першого розділу: гурт Vivienne Mort зіграє у Львові вже цього тижня
Джерело:24 канал
Український гурт Vivienne Mort на початку осені заявив про прощальний тур містами країни. Після цього музиканти візьмуть творчу паузу на невизначений термін. У Львові музиканти виступатимуть в клубі "Малевич" 27 жовтня.
Початок концерту о 19:00. Вартість квитків на виступ складає 600 – 1200 гривень. Виступ відбудеться за умови дотримання епідеміологічних умов.
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Прощальний тур Vivienne Mort
Тур називається "Vivienne Mort. Fin de la première partie", що в перекладі означає "Кінець першого розділу". Музиканти наразі шукають нове звучання, а фронт-вумен Даніела Заюшкіна говорить, що готова відійти від попереднього музичного формату, і вже працює над новим матеріалом.
Під час прощального туру артисти виступатимуть у повному складі зі своїми найкращими композиціями. На сцені буде якісне світлозвукове шоу та найулюбленіші треки. Такі як:
- "Пташечка";
- "Голубка";
- "Думаю про тебе";
- "Вечір";
- "Сліди маленьких рук".
Артисти також зіграють останню спільну композицію, яку записали у повному складі. Вона називається “друже мій” і присвячена усім друзям, які увійшли в наше життя. Як зазначили виконавці "якщо ми не можемо ходити один до одного в гості, давайте ходити один до одного в сни".
Остання композиція гурту: відео
Карантинні обмеження на концерті
Через погіршення епідеміологічної ситуації та перехід Львова до червоної зони, усі слухачі концерту мають надати один з документів для входу:
- Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, або експрес-тест, який проведено не раніше, ніж за 72 години до моменту проведення концерту.
- Документ, що підтверджує повний курс вакцинації.
- Довідку про одужання від COVID-19.