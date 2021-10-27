Фокусом цьогорічного фестивалю буде ментальне здоров'я. Під час події покажуть ролики українських та світових рекламників.

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Впродовж 9 років ця подія називалася Molodiya Festival, а тепер – Social Awareness Ads Festival (скорочено SAAD Festival).Він буде відбуватися у співпраці з проєктом Психічне здоров'я для України та Національною психологічною асоціацією.

В рамках SAAD Festival покажуть добірку соцреклами з усього світу та виступи спікерів, а ще – психологічний даркрум, трохи перформансу та психодрами, і техно до ранку. Також будуть глибокі цікаві розмови про рекламу, комунікації та піар. Будуть також і рекламні ролики про захист довкілля, етичне ставлення до тварин, права людини, громадська активність тощо.

Подія триватиме 2 дні – 20 та 21 листопада у катакомбах Arsenal XXII. Вхід — вільний за умови реєстрації, вакцинації та маски.

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