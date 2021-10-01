Концерт Монатіка чи екшен про Бонда: як цікаво провести вихідні 2 – 3 жовтня у Києві
Джерело:24 канал
На перші вихідні жовтня у Києві відбудеться 5 концертів, де виступатимуть українські та іноземні зірки. Також відбуватимуться заходи під відкритим небом, а у кіно можна переглянути нові стрічки, зокрема, продовження культових стрічок про Джеймса Бонда.
І хоч на вулиці стає дедалі холодніше, це аж ніяк не привід проводити вихідні вдома. У Києві 2 – 3 жовтня очікується чимало цікавих подій, які подарують чудові емоції на цілий тиждень. А от чи буде це концерт, виставка, кіно чи фестиваль – вибір за вами.
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Концерти
MONATIK та Анна ТрінчерДата виступу – 2 жовтня, 20:00
Локація – клуб Queen, Набережне шосе, 25
Вартість квитка: від 650 до 1200 гривень
Усі прихильники творчості Монатіка мають змогу наживо почути його пісні. У Києві пройде виступ артиста за участю Анни Трінчер. Тому якщо хочеться провести вихідний з "РИТМом", покваптесь!
Монатік та Анна Трінчер запалять у Києві / Фото Queen
Sailor & IДата виступу – 2 жовтня, 23:00
Локація – клуб SkyBar, Велика Васильківська, 5
Вартість квитка: від 200 гривень
Він не просто діджей, але й музикант, композитор і продюсер. Виконавець має великий вплив на культуру електронної музики. Sailor & I грає у ключових клубах та на фестивалях по всьому світу, розділяє сцену з різноманітними артистами, такими як Tale of Us, Джон Хопкінс, DJ Tennis, M83 та Kiasmos.
Sailor & I виступить з концертом у Києві / Фото SkyBar
Ot VintaДата виступу – 3 жовтня, 20:00
Локація – клуб Docker Pub, вулиця Богатирська, 25
Вартість квитка : 200 – 375 гривень
Ot Vinta – засновники самобутнього стилю "укр-а-біллі". З ними точно не засумуєш, бо ліричних пісень в їхньому репертуарі немає. А ноги самі пустяться в танок під їхні хіти :"Дарма я наївся цибулі", "Рок-н-рол для черепах", "Бабина тумба", "Дриґ-тин-димба", "Кобила" тощо.
Ot Vinta наповнять зал Docker Pub драйвом / Фото "Карабас"
Василь ЗінкевичДата виступу – 3 жовтня, 18:00
Локація – Палац "Україна"
Вартість квитка: 150 – 1200 гривень
Концерт народного артиста Василя Зінкевича має назву "Скрипка грає". Він відбудеться за участі скрипаля-віртуоза Василя Попадюка з Канади та автора-виконавиці Kristina V, яка вже підкорила своїм співом українську діаспору в США.
Концерт в палаці "Україна" / Фото "Контрамарка"
Виставки та фестивалі
Фестиваль хризантем: історія коханняЛокація: Співоче поле
Коли: з 1 по 31 жовтня
Квитки: 25 – 150 гривень
Кияни та гості столиці зможуть побачити композиції на любовну тематику, створені з понад мільйона бутонів квітів. Це точно вартує побачити!
Фестиваль крафтового сируЛокація: ВДНГ
Коли: 2 – 3 жовтня
Квитки: вхід безкоштовний
Цими вихідними на фестивалі можна буде спробувати понад 300 різних сортів сиру від 60 найкращих виробників з усієї країни.
Екскурсія-подорож на ВДНГЛокація: ВДНГ
Коли: 2 жовтня
Квитки: 300 гривень
У ВДНГ запрошують на екскурсію / Фото ВДНГ
Під час екскурсії ви зможете ближче познайомитись з прекрасною архітектурою комплексу, дізнатись маловідомі факти з його історії й побувати там, куди зазвичай неможливо потрапити.
Екскурсія про мистецтвоЛокація: ВДНГ
Коли: 2 жовтня о 16:00
Квитки – 150 гривень
Екскурсію проводитиме Євгенія Моляр. Маршрут охопить центральні павільйони з їх декоративними розписами, скульптурними композиціями та керамічними елементами. Гості дізнаються більше про художні техніки, що застосовувалися при оформленні будівель та авторів, які працювали над втіленням проєктів.
День народження Музею НаукиЛокація: ВДНГ
Коли: 2 – 3 жовтня
Квиток – 150 гривень
У просторі з'явилося близько 10 нових експонатів, деякі з них повернулися з подорожей країною. Також гості зможуть пройти нові ігри "Матемагія" та "Капітан Вектор". Музей розташований у павільйоні №23. Тут є понад 120 інсталяцій й експонатів про науку та дослідження.
Світ ВелетнівЛокація: парк Голосієво
Коли: щоденно з 10:00 – 20:00
Квиток: 150 – 200 гривень
Велетні у порівнянні з дітьми / Фото "Світ Велетнів"
Тут на дітей та дорослих чекають велетні, що рухаються та розмовляють голосами відомих українців. Гойдалки, велето-шахи та доміно, моментальні знімки та смачні страви на фут-корті.
Що подивитися в кіно
Та якщо ви – любтель кіно, не пропустіть голлівудські новинки у кінотеатрі. 2 – 3 жовтня у прокаті стрічки:
- "007: Не час помирати";
- "Титан";
- "Побачення в Нью-Йорку";
- "В'язні Країни привидів";
- "Літл Грім";
- "Чужа земля".
"007:Не час помирати": дивіться трейлер
Окрім цього, у столичному кінотеатрі "Жовтень" відбувається показ короткометражних 100 фільмів за 100 хвилин. Водночас для глядачів будуть доступні фільми, реліз яких відбувся раніше. Зокрема, у кінотеатрах показують:
- "Махнемось тілами";
- "Віхола душ";
- "Бестселер";
- "Мулан: Нова легенда";
- "Відьми Блеквуда";
- "Холодний розрахунок";
- "Режим героя";
- "Ненависть";
- "Дюна";
- "Гунд".