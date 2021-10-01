Концерт Монатіка чи екшен про Бонда: як цікаво провести вихідні 2 – 3 жовтня у Києві

На перші вихідні жовтня у Києві відбудеться 5 концертів, де виступатимуть українські та іноземні зірки. Також відбуватимуться заходи під відкритим небом, а у кіно можна переглянути нові стрічки, зокрема, продовження культових стрічок про Джеймса Бонда.

І хоч на вулиці стає дедалі холодніше, це аж ніяк не привід проводити вихідні вдома. У Києві 2 – 3 жовтня очікується чимало цікавих подій, які подарують чудові емоції на цілий тиждень. А от чи буде це концерт, виставка, кіно чи фестиваль – вибір за вами.

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Концерти

MONATIK та Анна Трінчер

– 2 жовтня, 20:00– клуб Queen, Набережне шосе, 25від 650 до 1200 гривень

Усі прихильники творчості Монатіка мають змогу наживо почути його пісні. У Києві пройде виступ артиста за участю Анни Трінчер. Тому якщо хочеться провести вихідний з "РИТМом", покваптесь!



Монатік та Анна Трінчер запалять у Києві / Фото Queen

Sailor & I

– 2 жовтня, 23:00– клуб SkyBar, Велика Васильківська, 5від 200 гривень

Він не просто діджей, але й музикант, композитор і продюсер. Виконавець має великий вплив на культуру електронної музики. Sailor & I грає у ключових клубах та на фестивалях по всьому світу, розділяє сцену з різноманітними артистами, такими як Tale of Us, Джон Хопкінс, DJ Tennis, M83 та Kiasmos.



Sailor & I виступить з концертом у Києві / Фото SkyBar

Ot Vinta

– 3 жовтня, 20:00– клуб Docker Pub, вулиця Богатирська, 25200 – 375 гривень

Ot Vinta – засновники самобутнього стилю "укр-а-біллі". З ними точно не засумуєш, бо ліричних пісень в їхньому репертуарі немає. А ноги самі пустяться в танок під їхні хіти :"Дарма я наївся цибулі", "Рок-н-рол для черепах", "Бабина тумба", "Дриґ-тин-димба", "Кобила" тощо.



Ot Vinta наповнять зал Docker Pub драйвом / Фото "Карабас"

Василь Зінкевич

– 3 жовтня, 18:00– Палац "Україна"150 – 1200 гривень

Концерт народного артиста Василя Зінкевича має назву "Скрипка грає". Він відбудеться за участі скрипаля-віртуоза Василя Попадюка з Канади та автора-виконавиці Kristina V, яка вже підкорила своїм співом українську діаспору в США.



Концерт в палаці "Україна" / Фото "Контрамарка"

Виставки та фестивалі

Фестиваль хризантем: історія кохання

Через карантинні обмеження вхід на концерти можливий тільки для тих меломанів, які мають документ про вакцинацію або ПЛР-тест.Співоче полез 1 по 31 жовтня: 25 – 150 гривень

Кияни та гості столиці зможуть побачити композиції на любовну тематику, створені з понад мільйона бутонів квітів. Це точно вартує побачити!

Фестиваль крафтового сиру

ВДНГ2 – 3 жовтня: вхід безкоштовний

Цими вихідними на фестивалі можна буде спробувати понад 300 різних сортів сиру від 60 найкращих виробників з усієї країни.

​​Екскурсія-подорож на ВДНГ

ВДНГ2 жовтня: 300 гривень



У ВДНГ запрошують на екскурсію / Фото ВДНГ

Під час екскурсії ви зможете ближче познайомитись з прекрасною архітектурою комплексу, дізнатись маловідомі факти з його історії й побувати там, куди зазвичай неможливо потрапити.

Екскурсія про мистецтво

ВДНГ2 жовтня о 16:00– 150 гривень

Екскурсію проводитиме Євгенія Моляр. Маршрут охопить центральні павільйони з їх декоративними розписами, скульптурними композиціями та керамічними елементами. Гості дізнаються більше про художні техніки, що застосовувалися при оформленні будівель та авторів, які працювали над втіленням проєктів.

День народження Музею Науки

ВДНГ2 – 3 жовтня– 150 гривень

У просторі з'явилося близько 10 нових експонатів, деякі з них повернулися з подорожей країною. Також гості зможуть пройти нові ігри "Матемагія" та "Капітан Вектор". Музей розташований у павільйоні №23. Тут є понад 120 інсталяцій й експонатів про науку та дослідження.

Світ Велетнів

парк Голосієвощоденно з 10:00 – 20:00150 – 200 гривень



Велетні у порівнянні з дітьми / Фото "Світ Велетнів"

Тут на дітей та дорослих чекають велетні, що рухаються та розмовляють голосами відомих українців. Гойдалки, велето-шахи та доміно, моментальні знімки та смачні страви на фут-корті.

Що подивитися в кіно

Та якщо ви – любтель кіно, не пропустіть голлівудські новинки у кінотеатрі. 2 – 3 жовтня у прокаті стрічки:

"007: Не час помирати";

"Титан";

"Побачення в Нью-Йорку";

"В'язні Країни привидів";

"Літл Грім";

"Чужа земля".

Найбільша прем'єра цієї осені – кінострічка "007: Не час помирати". Це п’ята й остання стрічка, де роль відомого шпигуна виконав Деніел Крейг. Про те, якою вона буде, чого очікувати та чи варто на неї йти у кіно читайте тут

"007:Не час помирати": дивіться трейлер

Окрім цього, у столичному кінотеатрі "Жовтень" відбувається показ короткометражних 100 фільмів за 100 хвилин. Водночас для глядачів будуть доступні фільми, реліз яких відбувся раніше. Зокрема, у кінотеатрах показують: