Масштабно, гучно і з краєвидом на вечірній Київ: спекотна вечірка попри прохолодну осінь

Гадаєте, як провести теплі дні 2021 року, які ще залишилися? Команда ДАХ дарує любителям атмосферних заходів останню у цьому сезоні вечірку просто неба на Roof's garden party.

Щоб подарувати гостям літній настрій жовтневого вечора команда ДАХ востаннє просто неба збирає своїх гостей у дружній атмосфері. Неймовірні краєвиди, драйвова музика, гарячий глінтвейн у руці та чудова компанія – прекрасний коктейль для відпочинку після напруженого тижня, чи не так?

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Розважатимуть вас у суботу:

Талановитий діджей DIMITRI CRUZ, live-сети якого закохують багатьох;

Неймовірні резиденти LETA і DI MOS, які додадуть запалу танцям;

А танцмайданчик зірве Lintu Sachame!

Що очікує на вас уже цієї суботи: відео з інстаграм-сторінки LETA

Захоплива атмосфера на вечірках ДАХу: відео

Від одного передчуття хочеться поринути у цю гарячу атмосферу – і саме це відчуття бажає подарувати вам команда ДАХ! Вам лише варто прихопити з собою чудовий настрій та теплий одяг, щоб мінлива погода ніяк не впливала на нього.

А щоб ще більше порадувати своїх гостей – ДАХ організував розіграш 10 квитків на Roof's garden party з дуже простими умовами. Деталі – на інстаграм-сторінці організаторів заходу.

Атмосферні фото вечірок команди ДАХ

Де: м. Київ, Соборності, 30А, дах будинку

Коли: 09 жовтня 2021 року о 16:00

Вартість:

Онлайн-квитки – 200 грн

Ціна при вході – 300 грн

Діє face/age control

Детальну інформацію можна дізнатися у телеграмі, інстаграмі чи по телефону 063 952 42 40



Увага! Придбавши квиток на "ДАХ", ви автоматично погоджуєтеся з правилами поведінки та техніки безпеки, з якими можна ознайомитися онлайн.