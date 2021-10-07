Перша театралізована циркова вистава відбудеться вже 14 жовтня. Це буде масштабне і феєричне дійство!

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Циркове шоу "СНИ"

Дата: 14 – 31 жовтня о 20:30

Локація: "Президент Готель", вулиця Госпітальна, 12

Квитки: 500 – 1500 гривень

В шоу об'єднають циркове мистецтво, хореографію і театр, "Інші" покажуть, яким повинен бути сучасний концептуальний цирк. Театралізоване шоу, яке поєднає різні життєві історії. Але епіцентром кожної з них є людина. Інтелект, натхнення, сила, гнучкість – все ті приголомшливі можливості тіла і духу, що приховані в кожному з нас.

Найважливіше для нас в новому шоу "СНИ" — нагадати глядачу про красу людського життя, про її багатогранність, крихкість, велич. Заради цього наші артисти розкриють на сцені свої таланти та почуття, покажуть все, на що здатна людина,

– зазначили організатори.

Трейлер шоу "СНИ": дивіться відео

Хореографкою шоу є Алесса Чой. Вона народилася і виросла у Перу, вже понад 15 років мандрує світом. За цей час вона працювала зі світовими зірками та навчає танцювати людей по всьому світу. 5 років тому Алесса в Китаї познайомилася з танцюристом Михайлом Макаровим. Вони закохалися, і весь час підтримували стосунки на відстані. Сьогодні вони разом в Україні. Алесса і Міша в одному з номерів у шоу "СНИ" розкажуть свою історію, яку спільно і переклали мовою танцю.