До проєкту увійшли 8 живописних полотен з циклу "Корида". Разом із тим Олесь презентує свою нову книгу.
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OLE! Леся Подерв'янського
Композиційно сюжети картин Лея Подерв’янського створені наче вірші японської поезії. Вони довершені, драматургічні, у них можна побачити співвідношення людини й природного оточення. Нюанси, настрої, характери митець підкреслив кольором та яскравими деталями: напруженим застиглим рухом, поглядом, шпагою.
Одна з робіт художника / Фото In Art
Разом із тим у день відкриття виставки, 21 жовтня, о 19 годині письменник презентує нову книгу "Прогулянки забороненими садами Йомасали Хухіса з живописцем і майстром Кунг-Фу". Вона є своєрідною антологією живопису автора та збіркою афористичних текстів про шлях самурая, живопис й мистецтво стратегії.