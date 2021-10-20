Лектори пояснюватимуть на прикладах, що як виникли ті чи інші різновиди мистецтва. Вони розкажуть як надихаючись тим, що вже існує, створити щось нове.

Актуально Зірки світової електронної сцени Tale Of Us в Києві: коли відбудеться грандіозна вечірка

Цикл лекцій про мистецтво

Серія лекцій U.Art спрямована на культурну натренованість, яка допоможе побачити логіку й культурні образи, політичні та соціальні настрої, а також технологічний розвиток. Наприклад, як ази образотворчого мистецтва впливають на UX дизайн, як стародавні міфи створюють сьогодні найкращі реклами і навчимося свідомо цінувати мистецтво.

Взаємозв'язки між ними та критичне мислення розкриють новий цікавий світ. Тому організатори переконані, що ваше натхнення більше не матиме потреби в музах.

Зверніть увагу! Лекції відбуватимуться в офлайні раз на 2 тижні у UNIT.City, зала UNIT.Core за адресою вулиця Дорогожицька, 3. Реєстрація на кожну з подій проходитиме окремо. Більше інформації тут.

Розклад лекцій