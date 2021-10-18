Не жовтим листям єдиним: 10 локацій Києва для ваших чарівних фотографій
Джерело:24 канал
Безумовно, осінні фотографії асоціюються у першу чергу з таким яскравим жовтим листям та капучіно у руці. Але навіщо себе обмежувати? Вашій увазі локації, куди захочеться взяти фотографа.
Не знаєте, де можна зробити атмосферні фото у Києві, окрім його центральної частини? Ми підібрали 10 прекрасних локацій, світлини з яких прекрасно доповнять і вашу особисту колекцію, і стрічку в інстаграмі.
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Музей-майстерня Зноби-ГолембієвськихДе: вулиця Ігоря Брановицького, 2В
Час роботи: понеділок – п’ятниця з 11:00 до 17:00
Вхід безплатний
Музей-майстерня творчої династії Зноби-Голембієвських – це велике зібрання авторських оригінальних скульптур трьох поколінь митців. Їх можна оглянути як зі звичайного ракурсу, так і з десятиметрової висоти – для цього використовують антресолі в основному залі.
Енергетика, атмосфера, відчуття присутності на творчій кухні, де багато років роблять скульптури – вражають та надихають на чарівні фотографії, для створення яких не шкода і запросити професійного фотографа.
Цікаво знати. Чимало киян та гостей міста вважають, що доторкнутися до коня козака Мамая, скульптури, що стоїть при вході до музею – це зловити за хвіст удачу.
Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН УкраїниДе: вулиця Тимірязєвська, 1
Час роботи: щоденно з 8:00 до настання сутінок
Вхід: 60 гривень для дорослих, 30 гривень для школярів
Величезна площа, неймовірне різноманіття рослин та локацій, і навіть Корейський сад! Від портретів до косплею – місця для ідей багато.
Фотографії з ботанічного саду / Джерела: сайт Ботанічного саду, Вікіпедія та Аnga trevel
Ще трішки Азії у Києві – парк "Кіото"Де: станція метро "Лісова", вулиця Кіото, 21
Ще одна відмінна локація для фото просто неба у східному, японському стилі. Звісно, самі прекрасні фото тут вийдуть весною, коли цвістимуть сакури, але і восени можна створити прекрасні світлини в золотистих відтінках біля скульптур, червоного моста або ж торії.
Національний історико-архітектурний музей Київська фортеця
Де: вулиця Госпітальна, 24А, вхід з бульвару Лесі Українки 12-14
Час роботи: щоденно з 10:00 до 18:00
Детальна інформація про ціни за посиланням
Велика площа унікального музейного комплексу з фортечною стіною, капонірами та арками біля входу та тунелями всередині, а також тут є відмінна стіна з дерев'яних балок, які мальовничо прикрашені зверху. Романтичні фото чи таємничі під Хелловін та у стилі фентезі – все у вашій фантазії та руках.
Київський політехнічний інститут ім. Ігоря СікорськогоДе: проспект Перемоги, 37
А як щодо фотографій просто неба з Хогвартсом на задньому фоні, зроблених прямо у столиці? Територія Політехнічного інституту наштовхує саме на такі враження! А ще красивими тут будуть фото у вінтажному стилі в елегантному вбранні чи нуарні чорно-білі фотографії.
Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського / Джерело ZeFt
Манекени на вулиці Олеся ГончараДе: вулиця Олеся Гончара, 25
Одна з найкрасивіших арок Києва подарує вам крутий стріт-стайл чи кежуал, які тут будуть виглядати просто чудово! Золотисті манекени стануть класним доповненням до ваших фото, а якщо прийти сюди ввечері, то світлом їх наповнять вогники.
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НСК "Олімпійський"Де: вулиця Велика Васильківська, 55
Час роботи: з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45
Детальніша інформація щодо доступу на сайті НСК
На головній арені України є безліч залів та локацій, на яких можна зробити класні фотографії ледь не будь-якому стилі: Green Heart, BALLPARK, чаша стадіону, панорамний ТВ-компаунд, зовнішній периметр та багато інших. Обирайте стиль, вбрання, день та поповнюйте стрічку свого інстаграму свіжими фотографіями.
Локації у НСК "Олімпійський" / Джерело Kyivmaps
Heli SpotДе: Проспект соборності 30, 2й під'їзд
Час роботи: щодня з 10:00 до 04:00
Дізнатися про ціни та послуги, а також забронювати час можна за посиланням
А хочете захопливі фото на висоті 127 метрів над Києвом з виглядом на Дніпро? Одна думка про це малює неймовірні кадри в уяві! А для комфортнішої роботи вам можуть запропонувати пледи, крісла-мішки, дивани, столики та стільці та ілюмінацію – чим не фотостудія просто неба?
Чарівна локація Heli Spot: дивитись відео онлайн
Аутлет містечко МануфактураДе: Обухівське шосе-2, 2, Ходосівка, Київ
Час роботи: щоденно з 10:00 до 21:00
Тут ви можете опинитися в казковій "Голландії" неподалеку столиці України. Невеликі цегляні будиночки, акуратно доглянута територія, а також безліч кафе та бутиків. Прекрасне місце і для фотосесії, і для відпочинку.
Французький кварталДе: вулиця Академіка Філатова, 2/1
Щоб зробити ефектні кадри на фоні Ейфелевої вежі – не обов’язково їхати у Париж, адже у Києві є 16-метрова її копія. Звісно, локація доволі відома киянам, але важко не погодитись, що тут можуть вийти й справді ефектні фото.