Неординарна вокалістка Рошин Мерфі з дуету Moloko вперше завітає в Україну
Джерело:Stereo Plaza
Світ все активніше просинається від локдаунового сну та набирає концертних обертів, чим радує фанатів живої музики самих різних жанрів. І ось уже у травні 2022 року Київ відвідає британська попдіва ірландського походження Рошин Мерфі.
Це буде перший сольний концерт культової британської экссолістки дуету Moloko в Україні.
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Рошин Мерфі здобула визнання однієї з найяскравіших виконавиць електронної та танцювальної музики ще у 90-х та успішно підтримує свою популярність і до цього дня завдяки унікальному голосу та неординарному аранжуванню пісень.Насолодитися візуально стильним живим виступом з культовою музикою кияни та гості міста зможуть переддень літа 20 травня 2022 року у Києві у Stereo Plaza.
Рошин Мерфі: що про неї відомо
Сучасна попдіва починала як учасниця гурту Moloko разом із Марком Брайдоном, де і отримала визнання. Згодом як сольна виконавиця вона тільки закріпила успіх та випустила 5 альбомів, в яких експериментувала з різними стилями: від "диско" і "поп" до "хауса" і "джазу". Її останній альбом Róisín Machine, який вийшов у 2020 році, став одним із найкращих записів року за версією видань BBC, The Guardian, Pitchfork, NME та інших, а Electronic Beats називають Рошин Мерфі "справжньою королевою артпоп музики XX століття".
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