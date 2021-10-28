Під час виставки Україна сподівається сприяти діалогу зі світом через свій павільйон та мистецтво. Це стосується сфери технології, економіки, соціально-культурної та ділової царин.

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Український павільйон в Дубаї

У рамках павільйону Expo 2020 Dubai Україна представляє роботи сучасних українських художників на виставці "Еліпсис". Назва означає ряд із трьох крапок, що позначають щось могутнє й невимовне, що вказує на подальший хід подій. Усі заходи в українському павільйоні будуть розділені на 4 теми:

розумне життя,

розумне здоров'я,

розумне мислення,

розумні почуття.



Роботи українських митців на виставці в Дубаї / Фото Степана Рябченко

Тут представлені роботи Степана Рябченко із серії "Віртуальні ландшафти", є також комп'ютерна анімація Віртуальної квітки, скульптура "Гуляща хмара" та робот, який малює графіку реальною ручкою та підписує підписом митця. Також є роботи інших українських митців – Віктора Сидоренка, Сергія Мельниченка, Олега Тістола, Єгора Зігура.

"Цифрова" природа Рябченко полягає у гармонії між людиною та її природним оточенням, коли кожен учасник відносин є суб'єктом і має свідомість. Художник наділяє природу як проєкціями людських почуттів і асоціацій, а й її власними почуттями, наново міфологізує її, роблячи людини однією з елементів цього міфу.



Робота Степана Рябченко на виставці в Дубаї / Фото Степана Рябченко

Цікаво знати! Виставку відкрили 1 жовтня 2021 року. Український павільйон має площу 2600 квадратних метрів та оформлений з використанням автентичної стилістики та орнаменту.