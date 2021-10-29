Неймовірна історія без жодного слова: всеукраїнський тур театру тіней Teulis з шоу "Твоя тінь"

Світло і тінь, оптичні ілюзії, створені рухами, звуковий ряд та відеопроекції, що вражають до мурах, творитимуть захопливу історію в українських містах. Де саме побуває театр тіней Teulis – читайте нижче.

Teulis – мегапопулярний київський театр унікального жанру, який за допомогою людського тіла та оптичних ілюзій втілює в життя самі різні історії. За 10 років своєї діяльності він завоював прихильність не лише українського глядача, а й жителів Чехії, Словаччини, Туреччини, Італії, Фінляндії, Швеції, Польщі, Кіпру, Японії та ОАЕ.

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У всеукраїнському турі шоу "Твоя тінь" театр розкаже вам захопливі історії з самобутніми персонажами, не промовивши і слова. Лише темрява навколо, світло, рухи і тінь від них творитимуть магію на ваших очах.

"Людські тіні здатні розповісти набагато більше, ніж Ви думали і набагато яскравіше, ніж уявляли", – інтригує Teulis.

Більш того, цього разу вперше глядач матиме змогу не лише насолодитися дійством, а й стати його частиною у ролі актора і вплинути на його розвиток, що змусить зануритися у виставу з головою.

Вистави театру тіней Teulis: фото з фейсбук-сторінки театру

В центрі сюжету – геніальний режисер, який хоче зняти фільм. Протягом всієї історії він знаходитиметься у творчих пошуках, буде проходити тернистий шлях проб і помилок та зніматиме одну картину за іншою, щоб в результаті отримати заслужену нагороду – Оскар.

У шоу поціновувачі театру зможуть впізнати фрагменти з уже відомих шоу "Повелителі тіней" і "Вічна історія", а також побачити нові номери.

Коли глядач іде на концерт улюбленого співака він хоче чути свої улюблені хіти окрім нових пісень. Так і наш глядач хоче бачити свої улюблені номери. Хоча і вони теж отримали свій апгрейд,

– каже режисер театру тіней Teulis Віталій Сусловець.

У всеукраїнському турі Teulis відвідає:

31 жовтня – Київ

4 листопада – Мелітополь

5 листопада – Запоріжжя

6 листопада – Дніпро

7 листопада – Харків

12 листопада – Суми

13 листопада – Полтава

14 листопада – Черкаси

17 листопада – Луцьк

18 листопада – Івано-Франківськ

19 листопада – Рівне

20 листопада – Хмельницький

21 листопада – Житомир

Що таке театр тіней

Візуальне мистецтво зародилося понад 1700 років тому в Азії. Тривалий час у ролі акторів виступали фігурки-ляльки, а в середині 80-х цю роль перейняли люди, які, використовуючи гнучкість та пластичність свого тіла, на напівпрозорому великому екрані за допомогою лише джерела світла та власної тіні творили історії.



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