74-річний Rocketman ностальгував за виступом з покійним солістом культового гурту The Beatles Джоном Ленноном. За всю свою кар'єру він назвав саме цей спогад найдорожчим.

Актуально Мені достатньо оплесків, – Елтон Джон попрощається зі сценою останніми концертами

Виступ із зіркою The Beatles

Елтон Джон записував спільну композицію для платівки Джона Ленноном Whatever Gets You Thru the Night. Тоді легенда поп-рок музики заявив солісту Beatles: "якщо ця платівка потрапить на перше місце, ви повинні грати наживо разом". Так і сталося: Елтон та Джон виступили на одній сцені у Медісон Сквер Гарден на День подяки 1974 року.

Це був один із найчарівніших моментів у моєму житті. Для мене спогад про те, як він (Леннон – 24 канал) вийшов на сцену та отримав стільки оплесків — я думаю, що весь гурт, і я сам, були зворушені до сліз,

— сказав він.

Елтон Джон додав, що чудово проводив час з Джоном протягом 2 років. Цей період був однією з найголовніших подій життя та кар'єри виконавця.

Архівний запис виступу Елтона Джона та Джона Леннона: відео