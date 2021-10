74-летний Rocketman ностальгировал по выступлению с покойным солистом культовой группы Beatles Джоном Ленноном. За всю свою карьеру он назвал именно это воспоминание самым дорогим.

Актуально Мне достаточно аплодисментов, – Элтон Джон попрощается со сценой последними концертами

Выступление со звездой The Beatles

Элтон Джон записывал совместную композицию для пластинки Джона Ленноном Whatever Gets You Thru the Night. Тогда легенда поп-рок музыки заявил солисту Beatles: "если эта пластинка попадет на первое место, вы должны играть вживую вместе". Так и случилось: Элтон и Джон выступили на одной сцене в Мэдисон Сквер Гарден в День благодарения 1974 года.

Это был один из самых волшебных моментов в моей жизни. Для меня воспоминание о том, как он (Леннон - 24 канал) вышел на сцену и получил столько аплодисментов – я думаю, что вся группа, и я сама, были тронуты до слез,

– сказал он.

Элтон Джон добавил, что прекрасно проводил время с Джоном в течение 2 лет. Этот период был одним из самых главных событий жизни и карьеры исполнителя.

Архивная запись выступления Элтона Джона и Джона Леннона: видео