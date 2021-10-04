Цей фестиваль наступного року відбудеться наживо після двох років пандемії. Цьогоріч його провели в онлайні.
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Перший хедлайнер найбільшого фестивалю
Співачка повідомила про те, що її обрали хедлайнеркою у своєму інстаграмі. Вона опублікувала фото у худі з лого фестивалю та додала надпис 2022. Цю світлину також опублікувала організаторка фестивалю Glastonbury Емілі Івіс, підтвердивши цю інформацію.
Це відчувається як ідеальний момент для нашого повернення, і я не можу дочекатися!
– написала вона.
Фото Бійлі Айліш у мерчі фестивалю / Фото з твітеру Емілі Івіс
Співачка також стане першою жінкою-хедлайнером із 2016 року. Тейлор Свіфт повинна була виступити у 2020 році, коли фестиваль скасували.