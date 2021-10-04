Этот фестиваль в следующем году состоится вживую после двух лет пандемии. В 2021 году его провели онлайн.
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Первый хедлайнер крупнейшего фестиваля
Певица сообщила о том, что ее выбрали хедлайнером в своем инстаграме. Она опубликовала фото в худые с лого фестиваля и добавила надпись 2022. Эту фотографию также опубликовала организатор фестиваля Glastonbury Эмили Ивис, подтвердив эту информацию.
Это ощущается как идеальный момент для нашего возвращения, и я не могу дождаться!
– написала она.
Фото Бийли Айлиш в Мерч фестиваля / фото с твиттера Эмили Ивис
Певица также станет первой женщиной-хедлайнером с 2016 года. Тейлор Свифт должна была выступить в 2020 году, но фестиваль отменили.