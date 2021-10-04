Оголосили хедлайнерку фестивалю Glastonbury-2022: нею стала Бійлі Айліш
Джерело:твітер Емілі Івіс
Масштабний фестиваль Glastonbury у Великій Британії, який відбудеться вже наступного року, оголосив наймолодшого у своїй історії хедлейнера. Нею стала виконавиця Бійлі Айліш. Вона виступатиме в п'ятницю, 24 червня 2022 року.
Цей фестиваль наступного року відбудеться наживо після двох років пандемії. Цьогоріч його провели в онлайні.
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Перший хедлайнер найбільшого фестивалю
Співачка повідомила про те, що її обрали хедлайнеркою у своєму інстаграмі. Вона опублікувала фото у худі з лого фестивалю та додала надпис 2022. Цю світлину також опублікувала організаторка фестивалю Glastonbury Емілі Івіс, підтвердивши цю інформацію.
Це відчувається як ідеальний момент для нашого повернення, і я не можу дочекатися!
– написала вона.
Фото Бійлі Айліш у мерчі фестивалю / Фото з твітеру Емілі Івіс
Співачка також стане першою жінкою-хедлайнером із 2016 року. Тейлор Свіфт повинна була виступити у 2020 році, коли фестиваль скасували.Цікаво знати! Фестиваль Glastonbury є щорічним, починаючи з 1970 року. Ті квитки, що купували на подію у 2020 році, автоматично стають перепустками на 2022 рік. Захід проводитимуть традиційно неподалік міста Ґластонбері у Великій Британії з 22 по 26 червня.