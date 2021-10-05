Цікаво буде й любителям інсталяцій, і живопису. Проте всі вони – незабутні та чекають своїх відвідувачів.
До слова Ближче до мистецтва: 8 виставок у Львові з безплатним входом
"Корисні копалини: виставка опер у павільйоні спогадів"
Виставка проходить у "Павільйоні культури" — у новому художньому просторі. Її проводить музична агенція "Ухо". Проєкт присвячений трьом сучасним операм, які команда ставила у 2016 – 2018 році. "Корисні копалини: виставка опер у павільйоні спогадів" – це перша мультимедійна виставка з трилогії. Вона створена на основі відеозаписів та сценічних декорацій цих опер.
Виставка номінантів на премію Future Generation Art Prize 2021
У Pinchuk Art Centre проходить виставка 21 художника з усього світу. Вони стали призерами премії Future Generation Art Prize – міжнародної відзнаки в галузі сучасного мистецтва. Свої роботи надали учасники з Ефіопії, Південної Кореї. Франції, Польщі, Великобританії тощо.
"Вуаль"
"Вуаль" — персональний проєкт харківської художниці Тетяни Малиновської. Він дуже чуттєвий та ніжний. Великі мальовничі полотна художниці із зображенням яскравих губ, квітів, очей приховані повітряною тканиною, яка нагадує вуаль.
"Видовища"
Ця виставка є складним концептуальним рішенням. Вона складається з серії картин і текстів, створених на основі архівних світлин. На них зображені загиблі люди, проте завдяки художньому прийому, сюжет розмивається і залишаються непізнавані обриси трагічних подій.
"На акваторії заводу купатися було заборонено"
Проєкт є масштабною презентацією робіт художників, які в останні роки працювали на території колишнього Одеського судноремонтного заводу СРЗ-2. Вони ревіталізували простір на унікальний культурний кластер. Головною ідеєю є показати оновлений завод, який тепер має зовсім іншу функцію.
Виставка Марії Левитської
Марія Левитська понад 30 років працює головною художницею Національної опери. Вона створила сценографію та костюми до більш ніж 160 опер, балетів і драматичних вистав в Україні, Канаді, Словенії, Польщі, Японії. Більшість з них створювалося вручну з використанням унікальних технік шиття. Їх можна побачити на власні очі на виставці у галереї "Митець".