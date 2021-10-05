Цікаво буде й любителям інсталяцій, і живопису. Проте всі вони – незабутні та чекають своїх відвідувачів.

До слова Ближче до мистецтва: 8 виставок у Львові з безплатним входом

"Корисні копалини: виставка опер у павільйоні спогадів"

Локація: павільйон культури на ВДНГ (проспект Академіка Глушкова, 1)

Дата: 1 – 31 жовтня

Режим роботи: 12:00 – 20:00 за попереднім записом

Вихідні: понеділок, вівторок

Виставка проходить у "Павільйоні культури" — у новому художньому просторі. Її проводить музична агенція "Ухо". Проєкт присвячений трьом сучасним операм, які команда ставила у 2016 – 2018 році. "Корисні копалини: виставка опер у павільйоні спогадів" – це перша мультимедійна виставка з трилогії. Вона створена на основі відеозаписів та сценічних декорацій цих опер.

Виставка номінантів на премію Future Generation Art Prize 2021

Локація: Pinchuk Art Centre (вулиця Велика Васильківська, вулиця Басейна, 1, 3-2)

Дата: з 25 вересня по 27 лютого

Режим роботи: 12:00 – 21:00

Вихідні: понеділок

У Pinchuk Art Centre проходить виставка 21 художника з усього світу. Вони стали призерами премії Future Generation Art Prize – міжнародної відзнаки в галузі сучасного мистецтва. Свої роботи надали учасники з Ефіопії, Південної Кореї. Франції, Польщі, Великобританії тощо.

"Вуаль"

Локація: Щербенко Арт Центр (вулиця Михайлівська, 22-В)

Дата: до 9 жовтня

Режим роботи: 11:00 – 20:00

Вихідні: неділя, понеділок

"Вуаль" — персональний проєкт харківської художниці Тетяни Малиновської. Він дуже чуттєвий та ніжний. Великі мальовничі полотна художниці із зображенням яскравих губ, квітів, очей приховані повітряною тканиною, яка нагадує вуаль.

"Видовища"

Локація: галерея "Лавра" (вулиця Лаврська, 1)

Дата: з 1 по 15 жовтня

Режим роботи: 12:00 – 18:00

Вихідні: неділя, понеділок

Ця виставка є складним концептуальним рішенням. Вона складається з серії картин і текстів, створених на основі архівних світлин. На них зображені загиблі люди, проте завдяки художньому прийому, сюжет розмивається і залишаються непізнавані обриси трагічних подій.

"На акваторії заводу купатися було заборонено"

Локація: центр сучасного мистецтва М17 (вулиця Антоновича, 104)

Дата: з 23 вересня до 24 жовтня

Режим роботи: 11:00 – 21:00

Вихідні: понеділок

Проєкт є масштабною презентацією робіт художників, які в останні роки працювали на території колишнього Одеського судноремонтного заводу СРЗ-2. Вони ревіталізували простір на унікальний культурний кластер. Головною ідеєю є показати оновлений завод, який тепер має зовсім іншу функцію.

Виставка Марії Левитської

Локація: галерея "Митець" (вулиця Велика Васильківська, 12)

Дата: з 1 по 9 жовтня

Режим роботи: 11:00 – 19:00

Вихідні: неділя

Марія Левитська понад 30 років працює головною художницею Національної опери. Вона створила сценографію та костюми до більш ніж 160 опер, балетів і драматичних вистав в Україні, Канаді, Словенії, Польщі, Японії. Більшість з них створювалося вручну з використанням унікальних технік шиття. Їх можна побачити на власні очі на виставці у галереї "Митець".