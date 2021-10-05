Интересно будет и любителям инсталляций и живописи. Однако все они - незабываемые и ждут своих посетителей.
К слову Ближе к искусству: 8 выставок во Львове с бесплатным входом
"Полезные ископаемые: выставка опер в павильоне воспоминаний"
Выставка проходит в "Павильоне культуры" – в новом художественном пространстве. Ее проводит музыкальная агентство "Ухо". Проект посвящен трем современным операм, которые команда ставила в 2016 – 2018 году. "Полезные ископаемые: выставка опер в павильоне воспоминаний" – это первая мультимедийная выставка из трилогии. Она создана на основе видеозаписей и сценических декораций этих опер.
Выставка номинантов на премию Future Generation Art Prize 2021
В Pinchuk Art Centre проходит выставка 21 художника со всего мира. Они стали призерами премии Future Generation Art Prize – международной награды в области современного искусства. Свои работы предоставили участники из Эфиопии, Южной Кореи. Франции, Польши, Великобритании и др.
"Вуаль"
"Вуаль" – персональный проект харьковской художницы Татьяны Малиновской. Он очень чувственный и нежный. Большие живописные полотна художницы с изображением ярких губ, цветов, глаз скрытые воздушной тканью, которая напоминает вуаль.
"Зрелища"
Эта выставка является сложным концептуальным решением. Она состоит из серии картин и текстов, созданных на основе архивных фотографий. На них изображены погибшие люди, однако благодаря художественному приему, сюжет размывается и остаются непознаваемы очертания трагических событий.
"На акватории завода купаться было запрещено"
Проект является масштабной презентацией работ художников, которые в последние годы работали на территории бывшего Одесского судоремонтного завода СРЗ-2. Они ревитализировали пространство в уникальный культурный кластер. Главной идеей является показать обновленный завод, который теперь имеет совсем другую функцию.
Выставка Марии Левитской
Мария Левитская более 30 лет работает главным художницей Национальной оперы. Она создала сценографию и костюмы к более чем 160 опер, балетов и драматических спектаклей в Украине, Канаде, Словении, Польши, Японии. Большинство из них создавалось вручную с использованием уникальных техник шитья. Их можно увидеть воочию на выставке в галерее "Художник".