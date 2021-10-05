Побачити на власні очі: 6 найцікавіших виставок жовтня у Києві
Джерело:24 канал
У столиці вирує культурне життя. У багатьох галереях, виставкових центрах та арт локаціях у жовтні оновилися експозиції. Редакція Afisha24 обрала 6 найцікавіших серед усього переліку.
Цікаво буде й любителям інсталяцій, і живопису. Проте всі вони – незабутні та чекають своїх відвідувачів.
До слова Ближче до мистецтва: 8 виставок у Львові з безплатним входом
"Корисні копалини: виставка опер у павільйоні спогадів"Локація: павільйон культури на ВДНГ (проспект Академіка Глушкова, 1)
Дата: 1 – 31 жовтня
Режим роботи: 12:00 – 20:00 за попереднім записом
Вихідні: понеділок, вівторок
Виставка проходить у "Павільйоні культури" — у новому художньому просторі. Її проводить музична агенція "Ухо". Проєкт присвячений трьом сучасним операм, які команда ставила у 2016 – 2018 році. "Корисні копалини: виставка опер у павільйоні спогадів" – це перша мультимедійна виставка з трилогії. Вона створена на основі відеозаписів та сценічних декорацій цих опер.
Виставка номінантів на премію Future Generation Art Prize 2021Локація: Pinchuk Art Centre (вулиця Велика Васильківська, вулиця Басейна, 1, 3-2)
Дата: з 25 вересня по 27 лютого
Режим роботи: 12:00 – 21:00
Вихідні: понеділок
У Pinchuk Art Centre проходить виставка 21 художника з усього світу. Вони стали призерами премії Future Generation Art Prize – міжнародної відзнаки в галузі сучасного мистецтва. Свої роботи надали учасники з Ефіопії, Південної Кореї. Франції, Польщі, Великобританії тощо.
"Вуаль"Локація: Щербенко Арт Центр (вулиця Михайлівська, 22-В)
Дата: до 9 жовтня
Режим роботи: 11:00 – 20:00
Вихідні: неділя, понеділок
"Вуаль" — персональний проєкт харківської художниці Тетяни Малиновської. Він дуже чуттєвий та ніжний. Великі мальовничі полотна художниці із зображенням яскравих губ, квітів, очей приховані повітряною тканиною, яка нагадує вуаль.
"Видовища"Локація: галерея "Лавра" (вулиця Лаврська, 1)
Дата: з 1 по 15 жовтня
Режим роботи: 12:00 – 18:00
Вихідні: неділя, понеділок
Ця виставка є складним концептуальним рішенням. Вона складається з серії картин і текстів, створених на основі архівних світлин. На них зображені загиблі люди, проте завдяки художньому прийому, сюжет розмивається і залишаються непізнавані обриси трагічних подій.
"На акваторії заводу купатися було заборонено"Локація: центр сучасного мистецтва М17 (вулиця Антоновича, 104)
Дата: з 23 вересня до 24 жовтня
Режим роботи: 11:00 – 21:00
Вихідні: понеділок
Проєкт є масштабною презентацією робіт художників, які в останні роки працювали на території колишнього Одеського судноремонтного заводу СРЗ-2. Вони ревіталізували простір на унікальний культурний кластер. Головною ідеєю є показати оновлений завод, який тепер має зовсім іншу функцію.
Виставка Марії ЛевитськоїЛокація: галерея "Митець" (вулиця Велика Васильківська, 12)
Дата: з 1 по 9 жовтня
Режим роботи: 11:00 – 19:00
Вихідні: неділя
Марія Левитська понад 30 років працює головною художницею Національної опери. Вона створила сценографію та костюми до більш ніж 160 опер, балетів і драматичних вистав в Україні, Канаді, Словенії, Польщі, Японії. Більшість з них створювалося вручну з використанням унікальних технік шиття. Їх можна побачити на власні очі на виставці у галереї "Митець".