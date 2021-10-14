Історія про англійського аристократа, який виміняв свою душу на вічну молодість, протягом століть приковує увагу та спонукає до роздумів. Сюжет втілювався не раз у фільмах та виставах у самих різних країнах, а тепер він з’явився у мюзиклі на 2 дії на сцені Київського національного академічного театру оперети.

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Можливість отримувати усі земні задоволення, впадати у таємні пороки, плести небезпечні інтриги розбурхує свідомість багатьох. Та яка ціна стоїть за цим усім та чи вартує того. А також наскільки широко краса людини відкриває перед нею усі двері – над цими та іншими питаннями пропонує пороздумувати автор містичної історії "Портрет Доріана Грея" через вражаючий мюзикл композитора Варконі Матіаса і письменників-режисерів Аса Яноша і Гунара Браунке.

Важливо! У зв’язку з посиленням карантинних заходів і запровадженням в Україні "жовтої" зони, наповнюваність зали в Національній опереті України здійснюється на 50% місць. Прем'єра нового мюзиклу "Доріан Грей" на сцені Національної оперети України Що відомо про сюжет?

Роман Оскара Вайлда розповідає про молодого англічанина, який вирішив, що краса є єдиною річчю у світі, задля якої варто жити. Та вона не вічна, тому Доріан прикував свою душу до картини, вимінявши її, душу, на вічну молодість. Життя лише в задоволення та спокуси, які пропонують хлопцеві його статус та врода, змушують втрачати голову, а в результаті почуття реальності та можливість відрізняти добро від зла. Ззовні красень, а з середини – чудовисько, яке побачити можна лиш на картині…