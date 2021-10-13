Вона проходитиме одночасно в онлайні та офлайні. Наживо можна подивитися виставу в Києві.

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Антрацит: змісти

Режисер Павло Юров – родом із шахтарського містечка Антрацит. Він є співавтором сценарію до однойменного мюзиклу з британською мисткинєю та режисеркою Вікі Торнтон. Музику до мюзиклу пише Маргарита Кулічова, відома як Grisly Faye.

Музиканти, які працюють у мюзиклі теж родом із шахтарських містечок із заходу та сходу України. Я люблю вислуховувати людей, які є частиною великої машини, та розбирати машини, які оточують людей,

– розказала композиторка Grisly Faye у коментарі MUZVAR.

За сюжетом, шахтар Олексій втрачає друга під час аварії в забої. Він відчуває провину за те, що сталося. Одного дня після спалаху фотоапарату він відкриває здатність переміщатися в часі й хоче змінити минуле. Вистава занурить глядачів у глибші змісти та переживання героїв, а музика підсилить реальність подій на сцені.

Проєкт виконує ГО “Точка дотику” в партнерстві з Grand Duke Films Limited та Диким Театром за підтримки Українського Культурного Фонду та Європейського Союзу за програмою House of Europe.

Де побачити мюзикл

Офлайн: Національний центр Олександра Довженка, вулиця Васильківська, 1, метро "Голосіївська"

Національний центр Олександра Довженка, вулиця Васильківська, 1, метро "Голосіївська" Онлайн: тут.

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