Прем’єра мюзиклу з захопливим сюжетом "Доріан Грей" уже в Києві

Історія ХІХ століття не набридає глядачеві та стає все більш актуальною в сьогоденному суспільстві. Сучасна постановка яскравого шоу та цікавого сюжету уже скоро прикрасять вечір киян та гостей міста.

Історія про англійського аристократа, який виміняв свою душу на вічну молодість, протягом століть приковує увагу та спонукає до роздумів. Сюжет втілювався не раз у фільмах та виставах у самих різних країнах, а тепер він з’явився у мюзиклі на 2 дії на сцені Київського національного академічного театру оперети.

Буде цікаво Україно-британська команда створює мюзикл про шахтарів "Антрацит": чому його варто побачити

Можливість отримувати усі земні задоволення, впадати у таємні пороки, плести небезпечні інтриги розбурхує свідомість багатьох. Та яка ціна стоїть за цим усім та чи вартує того. А також наскільки широко краса людини відкриває перед нею усі двері – над цими та іншими питаннями пропонує пороздумувати автор містичної історії "Портрет Доріана Грея" через вражаючий мюзикл композитора Варконі Матіаса і письменників-режисерів Аса Яноша і Гунара Браунке.

У зв’язку з посиленням карантинних заходів і запровадженням в Україні "жовтої" зони, наповнюваність зали в Національній опереті України здійснюється на 50% місць.

Прем'єра нового мюзиклу "Доріан Грей" на сцені Національної оперети України

Що відомо про сюжет?

Роман Оскара Вайлда розповідає про молодого англічанина, який вирішив, що краса є єдиною річчю у світі, задля якої варто жити. Та вона не вічна, тому Доріан прикував свою душу до картини, вимінявши її, душу, на вічну молодість. Життя лише в задоволення та спокуси, які пропонують хлопцеві його статус та врода, змушують втрачати голову, а в результаті почуття реальності та можливість відрізняти добро від зла. Ззовні красень, а з середини – чудовисько, яке побачити можна лиш на картині…