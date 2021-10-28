Роботи українських митців представлені на World Expo Dubai 2020: фото інноваційних картин

На Всесвітній виставці World Expo Dubai 2020 є український павільйон. В ньому представлені роботи 5 талановитих митців та тему інновацій. Вона триватиме до 31 березня 2022 року.

Під час виставки Україна сподівається сприяти діалогу зі світом через свій павільйон та мистецтво. Це стосується сфери технології, економіки, соціально-культурної та ділової царин.

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Український павільйон в Дубаї

У рамках павільйону Expo 2020 Dubai Україна представляє роботи сучасних українських художників на виставці "Еліпсис". Назва означає ряд із трьох крапок, що позначають щось могутнє й невимовне, що вказує на подальший хід подій. Усі заходи в українському павільйоні будуть розділені на 4 теми:

розумне життя,

розумне здоров'я,

розумне мислення,

розумні почуття.



Роботи українських митців на виставці в Дубаї / Фото Степана Рябченко

Тут представлені роботи Степана Рябченко із серії "Віртуальні ландшафти", є також комп'ютерна анімація Віртуальної квітки, скульптура "Гуляща хмара" та робот, який малює графіку реальною ручкою та підписує підписом митця. Також є роботи інших українських митців – Віктора Сидоренка, Сергія Мельниченка, Олега Тістола, Єгора Зігура.

"Цифрова" природа Рябченко полягає у гармонії між людиною та її природним оточенням, коли кожен учасник відносин є суб'єктом і має свідомість. Художник наділяє природу як проєкціями людських почуттів і асоціацій, а й її власними почуттями, наново міфологізує її, роблячи людини однією з елементів цього міфу.



Робота Степана Рябченко на виставці в Дубаї / Фото Степана Рябченко

Виставку відкрили 1 жовтня 2021 року. Український павільйон має площу 2600 квадратних метрів та оформлений з використанням автентичної стилістики та орнаменту.