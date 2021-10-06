У добірці представлені 11 ідей для відпочинку дорослих та дітей. Обирайте те, що ближче до душі!

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Урбан-парк

Квиток: вхід вільний

Режим роботи: не обмежені

Вихідні: немає

Урбан-парк на ВДНГ – це частина найбільшого та найсучаснішого спортивного кластера в Україні. Простір призначений для вуличних культур, активного дозвілля, спорту. Тут можна розважитися у скейт-парку, поганяти на баскетбольному майданчику, випробувати свої сили на заняттях з воркауту, паркуру, танців чи стрітболу. Також обладнані доріжки для бігу та великий дитячий майданчик.

Планета динозаврів

Квиток: 100 – 190 гривень

Режим роботи: щоденно 10:00 – 20:00

Вихідні: немає

​​Ця розвага буде цікава не тільки малечі, але й для дорослих. Тут розташовані анімовані моделі в реальному розмірі динозаврів, доісторичних птахів та летючих рептилій, що колись населяли Землю. Для повноти вражень біля кожного з них відтворили умови, в яких ці тварини існували.

Галерея сталевих фігур

Квиток: від 150 гривень

Режим роботи: 10:00–20:00

Вихідні: понеділок

Майже 100 експонатів із заліза розташовані у галереї сталевих фігур. Унікальність колекції полягає в тому, що ці фігури створено вручну з гальмівних колодок, ланцюгів та інших подібних деталей. Тут ви зможете осідлати стильний Харлей, посидіти на троні з Гри Престолів чи потиснути руку Дарту Вейдеру, можна побачити героїв улюблених серіалів та фільмів, а також круті автомобілі, в яких можна відчути себе мільйонером.

Пейнтбольний клуб "GANZ"

Квиток: від 350 гривень

Режим роботи: 10:00 – 20:00 (за попереднім записом)

Вихідні: немає

Пейтнбол та лазертааг – командні ігри, під час яких компанія згуртовується та проходить короткий курс справжнього бійця. Цей острівок розваг на ВДНГ прийдеться до смаку любителям активного відпочинку, який можна поєднати зі смачними посиденьками за барбекю після. Тут також є зона відпочинку, квести, аніматори, кейтеринг та організація виїзних ігор будь-якої складності.

Мотузковий ​​SkyPark

Квиток: 60 – 120 гривень

Режим роботи: з 10:00 – 20:00

Вихідні: немає

В мотузковому парку можна випробувати свою винахідливість. Наприклад, з підказками інструкторами, але лише власними силами пройти мотузкову спіраль ДНК чи загадковий тибетський мостик? Цікаво буде дітям від 3 років, є траси й для дорослих різного рівня складності.

Танкодром та квадротрек "Екстрім-Рент"

Квиток: від 250 гривень

Режим роботи: з 11:00 – 21:00

Вихідні: понеділок

Це місце на ВДНГ сподобається любителям екстриму та гострих відчуттів. Можна взяти в оренду квадрацикли або мотоцикли і відчути себе гонщиком першого класу!

Kitchen&Garden

Квиток: вхід вільний

Режим роботи: 11:00 – 21:00

Вихідні: понеділок

Тут розташований магазин-студія декоративних рослин та центр садівництва. А ще – затишне кафе серед зеленого саду. Можна прогулятися, випита запашної кави або ароматного чаю, полежати в гамаку та насолодитися моментом.

Музей науки

Квиток: 100 – 150 гривень

Режим роботи: 10:00-20:00

Вихідні: понеділок

Тут відбуваються фізичні звичайні дива. У просторі є понад 120 інсталяцій та експонатів, які захоплюють увагу дітей та дорослих. А ще у Музеї науки можна покататися на велосипеді з квадратними колесами, вирушити в космічну подорож, побачити двометрову голограму та багатокілограмовий кристал та ще багато цікавого!

TELEPORT360

Квиток: від 120 гривень

Режим роботи: 12:00 – 20:00 за попереднім записом

Вихідні: понеділок, вівторок

На території ВДНГ є також унікальний сферичний кінотеатр. Завдяки особливій будові куполу, перегляд фільмів перетворюється на справжнє шоу. Картинка та звук з будь-якого ракурсу вражають якістю та дарують неповторні емоції.

Планета метеликів

Квиток: 120 – 140 гривень

Режим роботи: з 10:00 до 17:00 (кожну годину на 45 хвилин)

Вихідні: немає

Єдина в Україні виставка-ферма живих метеликів у справжньому тропічному лісі. Організатори дозволяються брати метеликів на руки та фотографуватися.

Музей гітар

Квиток: 100 – 200 гривень

Режим роботи: 11:00 – 20:00

Вихідні: понеділок

Тут представлені гітари та різні музичні інструменти, відомих світових брендів. На експозиції представлені екземпляри від початку XX століття та декілька інструментів світових зірок. Загалом є понад 400 експонатів гітар з приватної колекції.