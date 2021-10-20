Лекторы объяснять на примерах, что как возникли те или иные виды искусства. Они расскажут как вдохновляясь тем, что уже существует, создать что-то новое.
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Цикл лекций про искусство
Серия лекций U.Art направлена на культурную натренированность, которая поможет увидеть логику и культурные образы, политические и социальные настроения, а также технологическое развитие. Например, как азы изобразительного искусства влияют на UX дизайн, как древние мифы создают сегодня лучшие рекламы и научимся сознательно ценить искусство.
Взаимосвязи между ними и критическое мышление раскроют новый интересный мир. Поэтому организаторы уверены, что ваше вдохновение больше не будет нуждаться в музах.
Расписание лекций
- 4 ноября, 18:00, "Что и зачем читать в 2021 году?". Лектор: Евгений Стасиневич, литературный критик.
- 16 ноября, 18:00, "Мифологическое мышление сегодня и в истории культуры". Лектор: Антон Дробович, ученый и государственный деятель, исследователь мифологии.
- 30 ноября, 18:00, "Украинцы. Несчастные нация четырех континентов. Почему мы не замечаем позитивных изменений?». Лектор: Александр Зинченко, историк, публицист, автор и ведущий программ Общественного вещания на канале UA: Первый.
- 21 декабря, 18:00 "Адвент – время ожидания". Лекторы: Галина Глодзь, Алексей Браславец.