Лекторы объяснять на примерах, что как возникли те или иные виды искусства. Они расскажут как вдохновляясь тем, что уже существует, создать что-то новое.

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Цикл лекций про искусство

Серия лекций U.Art направлена на культурную натренированность, которая поможет увидеть логику и культурные образы, политические и социальные настроения, а также технологическое развитие. Например, как азы изобразительного искусства влияют на UX дизайн, как древние мифы создают сегодня лучшие рекламы и научимся сознательно ценить искусство.

Взаимосвязи между ними и критическое мышление раскроют новый интересный мир. Поэтому организаторы уверены, что ваше вдохновение больше не будет нуждаться в музах.

Обратите внимание! Лекции будут проходить в оффлайне раз в 2 недели в UNIT.City, зал UNIT.Core по адресу улица Дорогожицкая, 3. Регистрация на каждую из событий будет проходить отдельно. Больше информации тут.

Расписание лекций