Адель дала громкий концерт в Лос-Анджелесе: среди гостей – бывший муж
Источник:Page Six
Известная певица Адель возвращается на сцену. Она уже дала первый концерт, который будут транслировать на американском канале CBS. Для этого она выступила в обсерватории в Лос-Анджелесе, куда пригласили более 300 гостей.
Среди слушателей было немало известных звезд. Певица исполнила для них 4 трека из своего еще не выпущенного альбома и композиции из предыдущих пластинок.
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Концерт для звездных гостей
Ведущая программы Adele One Night Only Опра Уинфри координировала шоу. Премьера выступления состоится в воскресенье, 14 ноября, на канале CBS.
Она представила 33-летнюю обладательницу Грэмми в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе. Певица Адель выступала перед такими гостями, как Дрейк, Крис Дженнер, Эллен Дедженерес и жена Порша де Росси, Лиззо, Джеймс Корден, Сара Полсон, Гордон Рамзи и Гейл Кинг.
Среди слушателей концерта был бывший муж Адель Саймон Конеки и их 9-летний сын Анджело. Адель выкрикнула имя своего ребенка со сцены во время выступления.
Какие треки Адель спела для зрителей
На сцене обсерватории Адель исполнила 4 трека из своего будущего альбома "30", в том числе и недавно выпущенный главный сингл Easy On Me. Она также исполнила несколько хитов из трех предыдущих альбомов.
Клип Адель к песне Easy On Me: смотрите видеоЛюбопытно знать! Адель недавно сообщила о возвращении на сцену и анонсировала выход нового альбома. Первое выступление перед публикой состоится в Лондоне 1 и 2 июля.