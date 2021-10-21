Организаторы обещают настоящий бум проверенных годами шуток: нежных, но одновременно настоящих и жестких 18+ от киевских комикесс.

Феерическое шоу Freedom Jazz зажгут в Киеве с концертами: чем удивит новое шоу от Елены Коляденко

Большой женский стендап

Когда: 6 ноября 2021 года в 20:00

Где: Дом Кино, улица Саксаганского 6

Стоимость билета: 100 – 400 гривен

В этот вечер с самобытной женской киевской комедией вас познакомят аж 9 девушек:

Eka Snow;

Марина Войцеховская;

Ира Гиль;

Аня Александрович;

Даша Белоцерковец;

Катя Федоркова;

Таня Комунар;

Катя Олос;

Светлана Немонежина.

Ведущий же – один из отцов-основателей Бродячего Stand Up Володя Маслов.

Кроме того, большой вечер Женского стэндапа будет впервые сниматься для YouTube, поэтому гости вместе с комедиантками шоу будут творить историю украинского юмора. Будет весело!

Карантинные ограничения в Киеве

В связи с усилением карантинных требований для входа на фестиваль необходимо предъявить отрицательный ПЦР- или экспресс-тест (72 часа), подтверждение получения полного или частичного курса вакцинации, или сертификат, подтверждающий выздоровление от COVID-19.

Вход только для чипированных (вакцинированных) гостей,

– предупреждают организаторы шоу.