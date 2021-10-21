Організатори обіцяють справжній бум перевірених роками жартів: ніжних, але водночас справжніх та жорстких 18+ від київських комікесс.
Феєричне шоу Freedom Jazz запалять у Києві з концертами: чим здивує нове шоу від Олени Коляденко
Великий жіночий стендап
У цей вечір з самобутньою жіночою київською комедією вас познайомлять аж 9 дівчат:
- Eka Snow;
- Марина Войцеховська;
- Іра Гіль;
- Аня Олександрович;
- Даша Білоцерківець;
- Катя Федоркова;
- Таня Комунар;
- Катя Олос;
- Світлана Немонежина.
Ведучий ж – один з батьків-засновників Бродячого Stand Up Володя Маслов.
Окрім того, великий вечір Жіночого стендапа буде вперше зніматися для YouTube, тож гості разом з комедіантками шоу будуть творити історію українського гумору. Буде весело!
Карантинні обмеження у Києві
У зв’язку з посиленням карантинних вимог для входу на фестиваль необхідно пред'явити негативний ПЛР- або експрес-тест (72 години), підтвердження отримання повного або часткового курсу вакцинації, або сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19.
Вхід тільки для чипованих (вакцинованих) гостей,
– попереджають організатори шоу.